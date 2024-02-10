「十字胎」於利好和利淡形態　案例研究績效是否出眾｜聶振邦

承接上回，今日繼續分享「十字胎」的兩枝陰陽燭組合形態，分為利好和利淡兩種形態，上次講解為「底部十字胎」，屬於利好形態，最理想情況是見於股指或個股下行一段日子後（通常為兩周或以上）。而典型形態為長的陰燭（大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭），緊接交易日出現「十字星」，並且長的陰燭之燭身將其全然覆蓋。長的陰燭屬於強勢陰燭，反映賣方動力處於強勢。緊接出現「十字星」，為陽燭或陰燭定位都是最弱勢的形態，代表賣方動力優勢經已消失，預示股指或個股將要由跌轉升。

底部十字胎應用參考

「底部十字胎」案例可參考中國軟件國際（0354），於2021年4月26日高見9.45元，為2月23日以來高位，至5月13日收報8.17元，歷時超過兩周累跌13.54%，視為股價已下行一段日子。於5月13日的開市價和收市價為8.59和8.17元，前者較大，可見是陰燭。而當日高位和低位分別是8.59和8.15元，因高位與開市價相同，反映當日開於全日高位，不會有上影線，至於低位和收市價只差兩個價位，與「大陰燭」無異。翌日（5月14日） 的開市價和收市價為8.28和8.3元，兩者近乎一致，高位和低位則為8.41和8.05元，可見上、下影線同時出現，仍屬「十字星」。

利好形態確立升近倍

大陰燭配合十字星，加上股價已下行超過兩周後才出現，確認為「底部十字胎」，只是不算典型，除了因2021年5月14日出現的十字星，開市價和收市價未能相同，亦可留意5月13日收報8.17元，而5月14日低見8.05元，長的陰燭之燭身未能全然覆蓋十字星下影線，雖然如此，仍無礙預示股價將要轉升的結論。從5月14日收報8.3元已較5月13日的高出1.59%，當日已見股價轉升，一直升至8月17日高見16.28元，約三個月累升99.27%，幾乎成了倍升股，證明「底部十字胎」產生優秀圖利績效，但必須留心前提是股指或個股必須已下行一段日子。

頂部十字胎如何解讀

至於「十字胎」的利淡形態，稱為「頂部十字胎」，需要在股指或個股上升一段日子後（通常為兩周或以上）才出現，其形態是長的陽燭（大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭）緊接見「十字星」，典型為「十字星」被全然覆蓋在長的陽燭之燭身當中。長的陽燭本身解讀為買方動力處於強勢，不過預期動力能夠保持之際，卻出現好淡爭持的「十字星」，即買方和賣方動力勢均力敵，意味著買方動力早前優勢經已消失，預示股指或個股將要由升轉跌。對於已持貨投資者，當遇上「頂部十字胎」，應及早有部署離場。

「頂部十字胎」案例不妨參考安踏體育（2020），於2022年10月5日高見92元，為9月19日以來的高水平，歷時已逾兩周。10月5日開報和收報87.65和91.9元，後者較大屬陽燭，配合高位和低位為92和86.85元，出現短的上、下影線，為「上下影陽燭」的陽燭強勢形態之一。翌日（10月6日)）開報和收報91.45和91.35元，近乎一致，高位和低位為91.85和89元，為「十字星」形態。高位91.85元較10月5日收報91.9元為低，代表十字星全然被上下影陽燭覆蓋，確認「頂部十字胎」出現。自10月6日起股價下行，至10月31日收報69元，不足一個月累跌24.92%。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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