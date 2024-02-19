九毛九宜短線博反彈　基本因素左右中線走勢｜伍禮賢

內地餐飲股近年的股價表現並不突出，板塊內多隻股份近期均曾見上市新低及多年低位。畢竟在目前的消費環境下，行業競爭激烈，不少餐飲品牌在面對成本上升的壓力下，仍然要依靠減價促銷等措施、拉動翻枱率上升，其中九毛九（9922）在農曆新年前宣布為太二酸菜魚及山的山外面酸湯火鍋引入加盟與合作的經營模式，期望推動業績增長。

九毛九擁有九毛九西北菜、太二酸菜魚、慫重慶火鍋廠、賴美麗酸湯烤魚、山的山外面酸湯火鍋等五大品牌，其中太二酸菜魚為公司旗下規模最大的一個品牌，近年佔公司收入超過70%以上。至於山的山外面酸湯火鍋是公司去年建立的全新品牌，暫時規模並不大。

對於以上兩大品牌，公司此前宣佈自今年2月1日起，逐步開放加盟及合作模式，其中太二酸菜魚開放新疆及西藏等地方，以及澳洲和新西蘭的加盟業務。至於山的山外面酸湯火鍋則開放指定購物中心的合作業務，並於2025年2月3日開放加盟。

預期相關的特許經營模式將為公司目前的擴張帶來更大的靈活性，加強偏遠地區的滲透並能夠利用合作模式享有更好的成本效益，和減少經營風險，料對公司發展有利。不過公司在去年11月進行了多次的回購，當時回購最低價約為7.77元，同時太二餐廳實施股權激勵，但仍未能穩住市場信心，股價弱勢未改，日前曾低見4.42元的多年低位。

尖沙咀太二酸菜魚專門店早前已正式開幕。（政府新聞處圖片）

隨著內地消費環境更為務實理性，即使餐飲行業市場規模巨大，但競爭更加激烈，不僅由於消費者對體驗及品質的追求上升，而且餐飲集團在食材、員工、宣傳和擴張等的成本上挑戰愈來愈明顯，因此持續擴張店舖網絡成為不同品牌提升收入的最直接利好因素。不過公司的盈利空間亦同時受到擠壓，因此包括導致海底撈（6862）、呷哺呷哺（0520）及百勝中國（9987）等領先品牌的股價均曾反覆下跌。

綜合以上因素而言，九毛九的股價走勢短線可以受惠大市技術反彈而回升，倘若公佈去年業績前發盈喜仍會成為短線走高的催化劑，畢竟2022年的基數較低，不過中線走勢仍取決於其基本因素及前景。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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