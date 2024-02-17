「十字胎」的伸延形態　「星形十字」你瞭解多少？｜聶振邦

過去兩周與大家分享「十字胎」的兩枝陰陽燭組合形態，利好和利淡兩種形態相對是「底部十字胎」和「頂部十字胎」，今日與大家探討另一類近形態，名為「星形十字」。若大家有印象，「十字胎」是由一枝長的陰陽燭緊接「十字星」構成，「星形十字」也是如此，只是「十字星」稍見不同，「十字胎」是長的陰陽燭的燭身完全覆蓋「十字星」，而「星形十字」的「十字星」則見於長陰陽燭的燭身的收市位，意味著典型的「星形十字」是一枝陰陽燭的收市位，與緊接交易日的陰陽燭開市位和收市位均見相同。

買賣強弱變化解讀

「十字胎」和「星形十字」的理解原則相同，都是長的陽燭（陰燭）出現後，理應下個交易日也出現相同方向的陰陽燭機會大，即相對也是陽燭（陰燭）。但實則卻出現了「十字星」，證明原本買方動力（賣方動力）優勢已消失，取而代之是好淡爭持格局，預示另一方的動力將反擊成功，理解為股指或個股後市利淡（利好），引伸賣出（買入）訊號出現。留意「星形十字」講究是「十字星」的出現位置，利好形態稱為「底部星形十字」，兩枝陰陽燭組合是長的陰燭（大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭）首先出現，緊接見「十字星」。

星形十字利好形態

「十字星」處於前陰燭的收市位，就是燭身的底部，陰燭出現反映當時賣方動力見強勢，從「十字星」的開市位與前收市位相同，可見當日開市時賣方優勢保持；但隨即買方便積極反攻，令股指或個股僅見窄幅上落，就算日內一度股指或股價被壓至低於開市位，最終仍被買方動力拉高回到開市位置收市，確認賣方優勢經已消失，預示股指或個股不久便見由跌轉升。「底部星形十字」的理想出現位置，見於股指或個股下行一段日子後（通常為兩周或以上）；跌勢持續日子越長，其後底部星形十字才出現，後市利好的參考性越高。

十字星的沽貨訊號

至於「頂部星形十字」，為利淡形態，長的陽燭（大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭）首先出現，緊接見「十字星」。陽燭的收市位為燭身的頂部，為「十字星」的出現位置，證明當日開市時買方優勢保持，卻因賣方搶攻令股指或個股僅見窄幅上落，就算日內一度股指或股價被推至高於十字星的開市位；但最終仍被賣方動力壓下回到開市位置收市，確認買方優勢經已消失，預示股指或個股不久便見由升轉跌，視為沽貨訊號出現。投資者若不及早部署離場，遇上較大賬面損失的風險偏高。

「頂部星形十字」的理想出現位置，見於股指或個股上升一段日子後（通常為兩周或以上）；升勢持續日子越長，其後頂部星形十字才出現，後市利淡的參考性越高。「十字胎」和「星形十字」差別只在「十字星」出現位置，由於「星形十字」為「十字星」開市位承接前收市位；而「底部十字胎」和「頂部十字胎」的「十字星」開市位，分別高於前收市位和低於前收市位，反映開市之時對方已積極反攻，由此推斷「十字胎」的參考性，較「星形十字」的為高。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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