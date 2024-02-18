傳媒與公關　有來有往　才是王道｜陳仕娜

又到了一年一度春茗飯局的高峰期，聽到記者行家們熱議著今年又出現了疑似「假記者」事件，目的是𢭃利是和呃飯食。扮記者闖入午餐會、記者招待會，甚至股東大會的操作時有發生，並不罕見，只是這位「慣犯」似乎頗有點「犯眾憎」的意味，故每年此刻都讓大家口誅筆伐調侃一翻。

公關與記者乃唇齒相依的互利關係，前者力圖廣結善緣，愈廣開言路愈好；後者則希望前者把自己服待得妥妥貼貼，全天候有求必應，又時不時致贈人情小禮，則皆大歡喜。

以往動輒豪花幾十萬甚至幾球鋪張大搞傳媒團拜活動，如今市道艱辛，大部分機構都「縮曬皮」，由中區五星級酒店降格到油尖旺酒樓，從大排幾十圍筵席，減到五、六圍已是上限。正正說明了為什麼不像以前中門大開、「睜一隻眼閉一隻眼」，容許假記者在𥚃頭大吃大喝豪取利是，如今卻要趕盡殺絕。由周年晚宴、新春團拜活動形成的這道風景線，猶如行業景氣的晴雨表。

「假記者」多屬貪小便宜，並沒有大奸大惡的犯罪動機。公關從業員也不要將自己放於道德高地，對人指指點點，公關向下流的手影亦時有出現，例如變身做打手、水軍、刪帖，出匿名post或請槍KOL抹黑競爭對手或仇家，往往心照不宣的運行。

傳媒陣地買少見少、乏善可陳，讓公關業者如坐針氈，每一次舉辦記者會前例必向報館網媒的採訪主任苦求，出席記者人數也僅只小貓三四隻，只能自己友坐進去充撐場面，煞是寂寥。記者會後又陷入下一輪搶版面的苦戰，然而報章版面愈來愈有限，如果當日遇上「稿擠」，翌日有一小格見報已經叫贏，其他就仰賴網上報導和轉載，自家Facebook的出品也滲入自high一翻。

有些「大公關」則圈圍了一群相熟的KOL或傳媒大哥大姐，平日𥚃有吃有喝有玩有樂，KOL們透過社交平台出post交功課，結果整個臉書、Ig、LinkedIn 都被這班人洗版了，原本以為純屬個人的誠意分享，卻淪為植入式的廣告操作，徒添惡感，馬上將這位朋友列為「取消追蹤」。小圈子活動無非是塘水滾塘魚，來來去去同一群受眾，產生不出多大的經濟效益。

長久至今，公關與廣告向來攜手並行，單憑飲茶灌水來套交情，早已不足以取得免費的版面，尤其私人機構而言，若無灑錢下廣告或買獎，貴機構的老細和素材又新聞性欠奉的話，報導難免萎縮為一則簡訊。反正，太陽底下無免費午餐，傳媒不易做，難為了公關，雙方均如履薄冰，飯枱上多一碟少一碗不重要，互利互惠互不揭瘡疤，有來有往，才是真王道。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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