「飛鴿歸巢」你瞭解嗎？　屬利好還是利淡形態？｜聶振邦

來到本系列於兩枝陰陽燭組合的吞噬形態最後兩回，於過去我們探討的利好吞噬形態包括破腳穿頭、底部身懷六甲、底部十字胎和底部星形十字；利淡形態包括穿頭破腳、頂部身懷六甲、頂部十字胎和頂部星形十字。今次講解的形態名為「飛鴿歸巢」，形態像「底部身懷六甲」，故此屬於利好形態。論到「底部身懷六甲」，由一枝長陰燭，緊接交易日見短陽燭，而整枝短陽燭 (包括上、下影線)，都處於長陰燭的燭身之內，並且如此形態出現在股指或個股下行一段日子後。

至於「飛鴿歸巢」，亦是一枝長陰燭的燭身，全然覆蓋緊接交易日出現的整枝陰陽燭，與「底部身懷六甲」不同之處，在於被覆蓋的陰陽燭為陰燭，並非陽燭。形態出現時點，也在股指或個股下行一段日子後（通常為兩周或以上）；跌勢持續日子越長，其後飛鴿歸巢才出現，後市利好的參考性越高。當長陰燭（大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭）配上短陰燭（陰陀螺或下影陰燭），反映賣方動力由強勢轉為弱勢，意味著買方動力隨時伺機反撲成功，股指或個股走勢正在醞釀由跌轉升，故此解讀為利好訊號出現。

長陰燭的燭身全然覆蓋緊接交易日出現的整枝短陰燭，為「飛鴿歸巢」的典型，而常見的則是長陰燭的燭身全然覆蓋短陰燭的燭身，影線部分未能覆蓋，利好訊號較強見於短陰燭的下影線也全然被覆蓋於長陰燭的燭身之中，代表長陰燭的底位較陰燭的為低。從低位正在上移，反映賣方就算發力，也未能大舉壓下股指或股價，顯然是買方動力並無示弱所致。至於短陰燭的上影線外露於長陰燭的燭身，代表短陰燭的高位較長陰燭的為高，高位正在上移，可見日內某些時間買方動力壓過了賣方的。

京東物流於2022年5月24日及5月25日的股價走勢，為「飛鴿歸巢」的例子。

如此現象出現，證明賣方大勢已去，接著買方會取得優勢，故此投資者能在轉勢前於股指或個股的低水平進場，可望捕捉升勢出現後帶來的可觀利潤。「飛鴿歸巢」並不常見，一般在出現長陰燭後買方大舉反擊，緊接交易日傾向見陽燭機會大；不然若仍是見陰燭，較可能見下跌裂口，或以出現更長的陰燭，預示股指或個股仍要續跌。現看一個「飛鴿歸巢」的例子，於2022年5月24日京東物流（2618） 的開市價和收市價為14.68和14.12元，因後者數值較小，確認是陰燭。下個交易日（5月25日）的開市價和收市價為14.36和14.18元，亦是陰燭。

由於14.68元大於14.36元，以及14.12元小於14.18元，證明2022年5月24日的陰燭的燭身，全然覆蓋5月25日的陰燭的燭身，視為「飛鴿歸巢」經已出現。另想指出5月24和25日低位分別為14.1和14.04元，後者雖較低，不過相距僅0.43%，兩者極為接近，證明賣方優勢難以保持。若於5月25日收報14.18元進場，翌日（5月26日）雖一度低見13.9元，但較14.18元產生賬面虧損不足2%，會持股觀望，並且當日收報14.2元，賬面由蝕轉賺。自5月27日起股價反覆向上，至6月8日高位和收市位為17.1和17元，較14.18元高出約兩成，歷時不足半個月，可見成效不俗。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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