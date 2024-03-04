Sora惹驚艶證AI熱潮方興未艾　金山軟件可乘AIGC發展浪潮｜伍禮賢

AI熱潮持續蔓延，帶動Nvidia（NVDA.US）及AMD（AMD.US）等美股晶片股的股價持續創新高，至於開發ChatGPT的OpenAI公司在2月中旬宣布，正在研發「文生影片模型」模型Sora，足見公司在全球AI領域中的領導地位。

根據OpenAI官網稱，仍在開發階段的Sora可以透過文字指令，生成長達60秒的高清影片，不僅生成複雜及細緻場景，具備多角度鏡頭及多個角色，而且可以生成一段影片來填補現有影片中缺少的晝面，這反映AI已經在理解和創造複雜視覺內容上取得重大突破。

雖然類似的AI生成影片並非全新技術，單是百度（9888），其AI成片亦可輸入圖文素材，一鍵生成影片，自動實現配音、加字幕、素材匹配等環節。阿里巴巴（9988）及字節跳動的模型亦可從圖片轉為影片，至於Google及Meta亦有類似的模型，不過影片質素、長度和清晰度遠遠不及Sora。

圖為2024年2月16日，人工智能（AI）聊天程式ChatGPT母公司公司OpenAI發布影片窪圖，展示新款文字生成影像產品Sora產出的片段成品。（X @OpenAI）

預計影片生成的模型發展將會隨Sora逐步成熟而加速，同時Sora將成為業界對於影片生成的技術標準，並相信AI熱潮的推動下，將會持續利好晶片需求，並且帶動生成式 AI，即AIGC（AI-Generated Content）的應用規模提升，相關主題料續成為市場的重點投資主題。

在港股市場上，除了百度集團的AI發展令人鼓舞外，金山軟件（3888.HK）亦受惠於AIGC發展。公司去年首9個月業績已經轉虧為盈，加上旗下A股金山辦公（上海﹕688111）預計去年將實現淨利潤介乎12.35億至13.66億元人民幣，按年增長10.55%至22.19%，所以市場普遍預計金山軟件去年的業績具期待空間。

事實上，金山辦公去年推出具備大語言模型能力的人工智慧應用WPS AI，並嵌入其產品中，為用戶提供智慧文檔寫作、閱讀理解和問答、智慧人機交互的能力，有利其個人和機構訂閱業務持續增長。

除了預期WPS將推動付費比例顯著增長外，現時內地遊戲版號重啓後，有利金山軟件遊戲業務持續迭代，料《劍網3》及《塵白禁區》等兩款遊戲對公司去年收入貢獻增長將較明顯。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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