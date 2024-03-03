「盡本分」與「盡天分」　職場上想獲獎牌要靠「盡天分」｜陳仕娜

有一天，我讀到這篇王文華的文章，頗有感悟，於是摘錄下來，因應港台用語不同略為小修，與大家分享。

我很幸運，第一份工作，就學到「本分」和「天分」的差別。



當時我在廣告公司做一家超級市場的顧客滿意度研究。外判的研究公司做電話採訪，把數據給我。我分析歷年趨勢，寫報告。

有一次，外判公司沒給我數據，我沒有東西分析。老闆跟我要報告，我無辜地攤開雙手：「外判公司沒給我資料。」

老闆說：「那你做了什麼？」

我以為老闆沒聽清楚我的話，重複：「我催了！但他們沒給我資料。」

老闆再問一次：「那你做了什麼？」

這把我點醒！

我的確盡了「本分」，去催了外判公司。

但我做的事沒有解決問題，等於沒做。

說來無情，但就是如此，「做了」什麼不重要，「做成」什麼才重要。職場上，「盡本分」的人不會得到獎牌，獎牌只留給「盡天分」的人。

「盡本分」，是在事後檢討責任歸屬。「盡天分」，是在當下渾身解術。當年的我攤開雙手，就是只在乎責任歸屬。

我第一份工作時，還沒有AI。AI出現後，「盡天分」變得更重要了。

因為只要「盡本分」，AI就能勝任。人能加值的，是「盡天分」。

步步高升的公司，都在發揮天分。

Airbxx最喜歡做的練習，是想像「11星級」的旅遊服務。

「五星級」是房客按門鈴，有人開門，讓他住進去。這理所當然，旅館不就是這樣？顧客不會湧現情感，下次可能會、也可能不會再用你的服務。

那「七星級」會是怎樣？

房東親自在門口迎接房客，然後說：「歡迎！這是我的廚房，盡情使用。我知道你喜歡衝浪，幫你準備了衝浪板，還幫你預約了幾堂課……這是我的車，儘管開。這是舊金山最好的餐廳。我幫你訂了位。」

「11星級」呢？

房客在機場剛降落，馬斯克親自迎接，然後說：「我帶你上太空。」

當然，馬斯克不會有空，「11星級」不可行。但Airbxx會先想到極致，再倒回來設計一個可行，卻也令人驚豔的方案。也就是先發揮「天分」，再回頭，在「天分」和「本分」之間找平衡。

驚豔、天份，聽起來難，但在AI時代卻成了基本門檻。因為AI能完成很多「本分」，只有人，才能展現靈魂。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

免責聲明﹕以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。