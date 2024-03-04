兩會｜料今年經濟增長目標5%　摩通認為不會推出火箭砲式刺激措施

中國將在本周開幕的兩會上宣布2024年經濟成長目標，並概述經濟振興策略。國務院總理李強將在周二全國人大會議上發表任內首份政府工作報告，大部分經濟學家預計中國今年將把GDP成長目標設在5%左右，對各省市目標的分析也支持這種觀點。關注重點還將包括財政刺激強度、新經濟成長點以及促進消費的計劃。



關注財政及消費刺激政策

摩根大通經濟學家們發布報告預計，中國的政策立場將可能繼續有利成長，但不會是「火箭砲式刺激」（Bazooka stimulus）。去年12月份的中央經濟工作會議上已經預先確定了政策基調，報告認為不太會與之出現重大偏離。

他們補充稱，如果政府工作報告也談到了對於經濟挑戰的諸多市場擔憂，包括通縮風險、失業率和房地產萎縮的影響等，那麼不失為一種驚喜。

中國去年經濟受到了通縮、持續的房地產危機、債務負擔加重和外資流出的困擾，官員們希望重振有所放緩的成長。政府工作報告和財政預算報告將在人大召開的第一天公佈，並在接下來的幾天討論並通過。

將可能重申貨幣政策要靈活適度、精準有效

市場預計中國今年將把GDP成長目標設在5%左右，與2023年相同，不過有分析認為，面臨的挑戰也會更大，因為去年增速達到5.2%，有基數效應的功勞，前年嚴格的疫情防控阻礙了經濟成長。

包括Maggie Wei在內的高盛分析師在報告中寫道，如果中國仍然設定一個雄心勃勃的成長目標，並在通縮壓力之下維持CPI目標（實際上是上限）不變，則會顯示政策制定者更側重於促進經濟成長。中國2023年居民消費價格指數上升0.2%，遠低於3%這個目標水平。

貨幣政策層面，分析預計，中國將可能重申穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量同經濟成長和價格水平預期目標相匹配，並將加大定向的結構性貨幣政策。