中國首富、農夫山泉鍾睒睒　一連卸任12間旗下子企法人代表職務

中國首富、農夫山泉（9633）創始人鍾睒睒，一連卸任12間旗下公司法定代表人。據國家企業信用信息公示系統顯示，農夫山泉旗下子公司，浙江農夫實業發展有限公司發生工商變更，鍾睒睒卸任法定代表人，郭振卸任經理，另新增饒明紅為法定代表人、經理。不過目前，鍾睒睒仍擔任該公司執行董事。



依據天眼查披露，鍾睒睒目前擔任包括農夫山泉股份有限公司在內的87家公司法定代表人。但是2023年以來，鐘睒睒已經卸任12間農夫山泉旗下公司的法定代表人職務。

鍾睒睒蟬聯三年中國首富 李嘉誠只排第七

鐘睒睒在2020年，首次以778億美元身家，登頂亞洲首富。2023年10月，胡潤研究院發佈的《2023胡潤百富榜》顯示，鐘睒睒以4500億元人幣，連續第三次成為中國首富。騰訊（0700）馬化騰、拼多多黃崢均只能位居其後。長和集團創辦人李嘉誠與主席李澤鉅以2100億人幣身家排第七。

2023年以來，鐘睒睒已經卸任12間農夫山泉旗下公司的法定代表人職務。（資料圖片）

近因娃哈哈事件陷風波

而此前，他更因娃哈哈集團創始人、董事長宗慶後逝世惹風波。流傳有關娃哈哈和農夫山泉的「恩怨史」，稱其早年是娃哈哈的代理商，因串貨被取消代理商資格，之後模仿娃哈哈成立農夫山泉，指責鐘睒睒的行為是「現代版的農夫與蛇」。

農夫山泉3日，於官方微博矛發布一篇名為《鍾睒睒﹕我與宗老二三事》，鍾睒睒指出其第一桶金來自布匹生意，而非來自娃哈哈。他於文章內亦指出，宗慶后生前最痛恨網絡暴力，明言未曾想過對方離世後，網絡上出現大量對鍾睒睒本人及公司的詆毀，這絕非宗慶后樂見。