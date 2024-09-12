PUMA NITRO™系列跑鞋　練盡訓練金字塔　競盡所有距離

PUMA NITRO™ 系列跑鞋以氮氣科技中底打造，由日常訓練鞋至競賽鞋都一應俱全。無論是跑步新手，或有著不同體格，NITRO™ 系列跑鞋都適用於全方位訓練、5公里競速以至馬拉松長距離賽事，是跑手的最佳拍檔，突破最佳成績。



NITRO™ 氮氣科技中底屬 PUMA 標誌性產品，它利用氮氣不易熱脹冷縮與變形的物理特質，將液態氮注入精製的高質物料，並發泡與擴展於小型胚模中。完成後，物料中就會有無數氣泡構成的微細空間，再將其塑形成中底模樣，完美突破輕量、緩衝與穩定界限的NITRO™ 氮氣科技中底就此誕生。

練跑系列 4款跑鞋各有所長

1）練速度之選—DEVIATE NITRO™ 3

碳板訓練跑鞋 DEVIATE NITRO™ 3能夠滿足訓練金字塔中層的速耐力及比賽配速訓練，亦可以應付高層的速度訓練，協助跑手於速耐力及速度訓練中得心應手，迎接比賽。中底上層是競賽級別物料NITROFOAM™️ Elite，下層是為訓練而設的NITROFOAM™️構成混合緩震氮氣中底，夾住中間的全掌叉型純碳纖維推進板 PWRPLATE，倍大跑手推蹬力量，化成推進力，跑得暢順，兼降低關節於推蹬所受壓力。

2）緩震之王—MAGMAX NITRO™

突破世界田徑總會的賽事規限， NITRO™氮氣中底厚達46毫米，緩震之王，當之無愧，特別適合重磅跑手。中底明顯比鞋面闊，四平八穩，彈出每一步。

除了輕鬆跑，重課後恢復跑，MAGMAX NITRO™也是護腳好拍檔。跑鞋不止能跑，同樣適合用於休閒，旅行行程緊密，日走三萬步乃閒事，穿它定能減少疲勞，留有餘力地穿州過省。

3）一鞋練盡訓練金字塔—VELOCITY NITRO™ 3

全方位氮氣訓練跑鞋VELOCITY NITRO™ 3一鞋練盡訓練金字塔，發揮自身實力。VELOCITY NITRO™ 3由底層練到頂層，均能與跑手配合，面對各種訓練。

它比上一代厚2毫米、達36毫米的NITROFOAM™️氮氣中底，回彈力大幅提升，讓跑手步伐靈活，跑得流暢。鞋身內側設有 PWRTAPE 貼片，弓位得到額外支撐，減少受壓，配合鞋領厚綿，舒適地走得更遠，不止輕鬆跑與節奏跑，長課也能應付，儲里數之選。

4）穩定跑姿之選—FOREVERRUN NITRO™

FOREVERRUN NITRO™ 是穩定度最高的跑鞋，特別適合日常慢跑。初踏跑圈，入門跑手常擔心膝痛，穿它就能大幅減少膝蓋負擔，亦減少扭傷機會，最適用於配速每公里6至8分鐘。

雙重密度的 NITROFOAM™️，內層柔軟增強緩衝與回彈，外層扎實助穩定轉換步伐，兩者配合得恰到好處。RUNGUIDE System則是高科技導引支撐系統，協助跑手保持良好跑姿，減低足部內旋和脛骨衝擊，筋腱與足弓壓力也因而減少。隱藏性能藏於鞋墊，由 PUMA 與 Kaiser Sport & Ortopædi 專家共同研發，模組化鞋踭設計加上蹠骨軟墊，加強足弓支撐和引導腳掌力量，提升穩定度，讓跑手跑出自然步幅。

競賽系列 戰勝不同距離

5）推力最強．頂尖競速—FAST-R 2 NITRO™ ELITE

分離式中底乃是 FAST-R 2 NITRO™ ELITE 最大特點，配合延伸到鞋頭外的 PWRPLATE 純碳纖強力推進板，適合腿部肌力較強跑手，令跑者的步態更加流暢省力有效率，並將推動力提升至最高效能。一位SUB 230全馬跑手可節省大約83秒而SUB330全馬跑手則節省大約148秒，FAST-R 2適合10公里至馬拉松，皆能跑出最快成績。

香港第4位打破全馬SUB 220界線的跑手 Vincent 林穎璋，正是穿它刷新個人最佳時間至2小時19分49秒。厚度達世界田徑總會規定上限40毫米，由能量回饋達83%的 NITROFOAM™️ Elite 氮氣中底製成， 碳板更延長至腳趾位置，全面增強觸地性能。

6）輕巧之最—DEVIATE NITRO™️ ELITE 3

DEVIATE NITRO™️ ELITE 3 同樣能出戰10公里至全馬賽事，鞋身極度輕巧，易於駕馭，身輕如燕的男女跑手都會一試愛上。鞋面採用的 ULTRAWEAVE 是極輕物料，配合厚達世界田徑總會規定上限40毫米的全掌 NITROFOAM™️ Elite 氮氣中底，夾着PWRPLATE 純碳纖強力推進板，輕巧、回彈與推送力兼備，屬穩中求進跑手的最佳選擇。

7）短途而生—FAST-FWD NITRO™ Elite

為短途而生，跑出5至10公里最速時間，正是 FAST-FWD NITRO™️ Elite 存在意義。 鞋頭與鞋踭採用斜切式設計，模仿田徑場上的釘鞋設計，推動跑手維持良好跑姿前步與精確著地，配合3D立體打印技術支援製作的半透明極薄透氣網面、PWRPLATE 純碳纖強力推進板與 NITROFOAM™️ Elite 氮氣中底，爭分奪秒，跑出極速。

半馬拉松訓練至比賽 配對7款PUMA NITRO™系列跑鞋

賽季臨近，了解以上各有特質的7款跑鞋，跑手選出合適拍檔，擦出最亮火花。

選練習跑鞋時，不止要留意跑鞋特性，還要知道自己的需要，例如全方位訓練可選 VELOCITY NITRO™ 3、追求極強緩震可選 MAGMAX NITRO™、以高穩定度為主可選FOREVERRUN NITRO™，人鞋相配，練得事半功倍。我們更以半馬拉松，每周訓練5天為例，寫下訓練日程，協助跑手將跑鞋與訓練類型配對，組出最佳效果。

至於比賽，建議於「競賽系列」中選擇，只因它們為比賽以設計。平常穿保護性更高的「練跑系列」，比賽時穿推動力特強的「競賽系列」，就能發揮最好表現，跑出最快時間。

距離是「競賽系列」的重要元素，FAST-FWD NITRO™ Elite 最適合5至10公里，DEVIATE NITRO™️ ELITE 3 是屬於穩中求進及追求輕量的最佳選擇，而 FAST-R 2 NITRO™ ELITE 則是高手最愛，上述兩款競賽跑鞋均能適用於10公里戰至馬拉松，3款跑鞋已足以應付所有長跑賽事。

了解更多PUMA NITROFOAM™氮氣中底科技：

https://hk.puma.com/explore/nitro_ss24

（以上資料及圖片由客戶提供）