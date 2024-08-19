社區跑新風潮｜PUMA連結各區跑友　率先體驗Deviate NITRO™ 3

有人說一個人跑可以跑得更快，一班人跑則可以跑得更遠。跑步以往給人孤獨的形象，但今時今日不同形式的跑會冒起，跑步再不止是一個人自我挑戰的運動，同時亦是匯聚健康on trend的社交活動！早前，PUMA破天荒召集不同跑會，讓各社區的跑友連繫起來，邀請了100位跑手穿上第三代Deviate氮氣碳板訓練跑鞋，讓他們率先體驗PUMA Deviate NITRO™ 3氮氣跑鞋全面升級後的速度及推進力！新成立的PUMA Club將每月舉辦2次跑步活動，例如7月8日上天下海的跑步活動，7月23日則跑進社區，並結合Busking文化。而8月13日跑後的Gong Bathing也強調了跑手身、心、靈的健康。這些活動為跑手帶來全新的體驗，正如Deviate的名字般「偏離既定路程，突破傳統界限」，更可以把跑步的正面訊息滲透至社區的每個角落。未來PUMA Club還計劃推出更多創新活動，支持各區跑會。



「以跑會友」認識彼此 與PUMA Deviate NITRO™ 3一起探索全新跑步體驗

是次夜跑活動不單是PUMA Club的啟動禮，亦是一次讓各社區的跑友連繫起來的盛會。完成夜跑挑戰後的跑手都表示透過PUMA Club這個跑步社區能「以跑會友」，一起探索別開生面的跑步活動，互相認識彼此的跑步故事，確是和Deviate NITRO™ 3一樣，跑出嶄新和與眾不同的體驗。

這次夜跑活動，不但讓跑手互相了解彼此的跑步歷程，更讓跑手們認識PUMA 全新推出的Deviate NITRO™ 3跑鞋！

升級雙層NITROFOAM™ 中底 長跑依然保持隱定舒適

為推動跑手突破自身極限，最新的 Deviate 系列採用 PUMA 高階跑步科技，自家研發的材質 NITROFOAM™ 亦全面升級。中底厚度由38毫米增加至39毫米，並採用兩層NITROFOAM™ 材質，上層為NITROFOAM™ Elite，下層為NITROFOAM™，提供了卓越的緩衝效能。 來自S Club Runners 的Gary在活動後表示：「一穿上Deviate NITRO™ 3，我便感受到它出色的緩震性能。推進力比起上一代更強，加速時即時回饋的反應亦很快，跑每一步腳底都感受到很強的緩震彈力，比上一代穩定性更高。即使在跑了很長一段距離後，我的腳依然感到非常舒適。而且推進力一流，讓我感覺每一步都能輕鬆前進。」

Gary認為Deviate NITRO™ 3很合適跑步比賽，因為跑鞋給予了很大的推動力之餘，加厚的中底亦令每一步都跑得十分穩定。

PUMA Deviate NITRO™ 3的NITROFOAM™ Elite使用了結合輕量氮氣的創新物料作中底，由 PEBA 轉成 Aliphatic TPU 再結合氮氣注入，形成 NITROFOAM™ Elite，性能比上一代 NITROFOAM™ Elite 更高效，高達 93% 能量回饋，比上一代多 15%。而持久性更可以維持整個馬拉松比賽中88%的反應能力。多位跑手均對這雙跑鞋給予了高度評價。來自深淺南的Darren，每周都會跑5至6天，他對跑鞋的要求極高，尤其對跑鞋的舒適度︰「它踩下去感覺非常順暢，而且足弓承托力很好。如果跑長距離或是節奏快一點，通常後半段會覺得很累，但因為這雙鞋輕便、推力十足，所以我跑的時候不會覺得太累，速度也能夠保持穩定。」

Darren（左）對跑鞋的要求甚高，他盛讚Deviate NITRO™ 3輕身之餘又做到極佳的承托力，而且腳腕處的包腳質地十分舒服，長跑也不覺得累。

Deviate NITRO™ 3使用的NITROFOAM™ 繼續保持使用優質原料及氮氣注入，其能量回饋高達85%，比上一代多10%，並獲得麻省大學認證。

PWRPLATE純碳纖維動力推進片 穩定推進力與舒適透氣性雙重提升

Deviate NITRO™ 3除了把中底升級，NITROFOAM™ Elite及下層NITROFOAM™ 泡棉中間加入PWRPLATE純碳纖維動力推進片，提供了額外的推進力和穩定性，讓跑者在每一步都能感受到強勁的動力支持。Gary表示︰「進行短距離的速度訓練時，Deviate NITRO™ 3不會因為過度回彈或鞋底過厚而影響我的跑步順暢性。而在長距離跑，特別是在體力下降時，這雙鞋確實能幫助我節省體力，讓我能夠保持速度完成訓練。」DeviateNITRO™ 3加入了PUMA嶄新的碳纖板設計PWRPLATE，這是純碳纖維結構的叉型碳板，以槓桿的原理最大程度將腳趾推蹬的力量轉移為推進力，也有效的降低足部關節推蹬的損耗。

PWRPLATE純碳纖維結構採用動態足體形狀設計，更深的叉狀切割形狀讓大拇指壓在碳板內側，其他腳趾則在外側產生扭轉，進而獲得全方位的超級回彈。

而來自WAZUP RUNNING CLUB的Joyce表示︰「以碳纖板跑鞋來說，它的推進力十足，且非常穩定和舒適。有些牌子的碳纖板鞋在跑得快或一開始不習慣時，會讓人覺得像搖搖板般地推動你前進。但Deviate NITRO™ 3在提供推進力的同時非常穩定，讓人穿上後感到非常安心。」PWRPLATE純碳纖維結構採用動態足體形狀設計，更深的叉狀切割形狀讓大拇指壓在碳板內側，其他腳趾則在外側產生扭轉，進而獲得全方位的超級回彈。

同時配合了全新的超輕量高透氣針織網布鞋面，不僅讓跑者在高溫環境下保持腳部乾爽，還能提供穩定的包裹感。Darren補充︰「Deviate NITRO™ 3的包腳質地非常舒適。雖然內置了碳板，但並不像其他跑鞋那樣激進。所以跑步時可以依靠自己的節奏，沒有額外的壓力。有些跑鞋的碳板設計會加重落腳的壓力，這雙鞋在慢跑時則完全沒有這種問題。此外，無論是進行節奏訓練還是競賽，感覺都很順暢。」

Joyce表示會推薦DeviateNITRO™ 3給剛剛接觸碳纖板鞋的跑友，用來跑比較快但速度穩定的中至長距離比賽都很適合。

防滑耐磨橡膠大底 抓地性能超卓

「PUMA的跑鞋以抓地能力和防滑性能聞名！」S Club Runners 的Coco表示︰「我喜歡Deviate NITRO™ 3的抓地能力。在香港經常會遇到磚地、石屎地或者海濱的磁磚地等不同路面，這些地方濕了水或在潮濕天氣時會變得濕滑難以跑步。但這雙鞋可以讓我穩定地加速或跑長距離，即使腳開始累了，也不會讓我有滑腳的感覺。不論是晴天、下雨，還是跑到海邊遇到濕滑的情況，我都可以很放心地跑。」

S Club Runners 的Coco認為Deviate NITRO™ 3十分適合香港街跑，因為其防滑及抓地功能十分出色，就算在海邊或濕滑的地面地可以放心跑。

PUMAGRIP 防滑耐磨橡膠大底可以應付不同的外在路況，而且即使連續著用也不減其耐用性。

像香港這樣潮濕多雨的環境中，跑者經常面對濕滑的路面挑戰。Deviate NITRO™ 3的PUMAGRIP防滑耐磨橡膠大底，便提供卓越的抓地力和穩定性，適應各種路況，讓跑者在不同環境下都能安心奔跑。而Joyce亦異口同聲表示︰「它鞋底的抓地能力非常高，所以我覺得這雙鞋特別適合進行中距離訓練，尤其是在街上路跑。像在香港這種地方，很容易突然下雨，地面可能會變濕。在這些情況下，它優越的抓地性可以很好地發揮作用。」

Deviate NITRO™ 3的每一個部份都經精心研發，讓跑手突破極限的同時亦提供極大的舒適度及穩定性，讓跑手們能安心奔馳。

氮氣碳板訓練跑鞋Deviate NITRO™ 3 Fireglow 配色已於hk.puma.com和指定PUMA店舖發售。

了解更多PUMA Deviate NITRO™ 3︰https://hk.puma.com/explore/deviatenitro3_24aw

（資料及相片由客戶提供）