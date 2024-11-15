機場三跑十公里｜世二女將力爭破世績　謝俊賢籲望空跑需注意配速

「三跑道系統十公里國際賽」（機場三跑十公里）將於11月17日（星期日）上演，吸引約12000選手參加各組別賽事，賽會周五（15日）召開記招，多名海外及本地跑手均有出席，當中本地代表曾曉彤、羅映潮、黃啟樂和謝俊賢分享心得。



三跑十公里賽除了開放予公眾參加的十公里、五公里和三公里組別，也設有精英組，邀請外地和本地精英跑手參賽，當中打頭陣早上8:10起跑的女子精英組，邀請了多名世界排名前列的選手，包括世界排名第2的肯亞代表連格魯克（Lilian Kasait Rengeruk），她的個人最佳時間為29分32秒，排史上第四快，目前世界紀錄則是由Agnes Jebet Ngetich今年初在華倫西亞造出的28分46秒。連格魯克指，在機場跑道上跑地勢平坦，但能否造出紀錄，還需視乎天氣。

機場三跑十公里賽懶人包：交通／跑手禁帶物品／行李寄存／到達時間一覽

機場三跑十公里：賽事邀請了世界精英跑手，當中包括在女子十公里世界排名第二的連格魯克（右二黑衣者）。（高詩琦攝）

本地多名精英跑手都會參賽，女子十公里方面有曾曉彤、羅映潮、黃卓寧、屈旨盈和姚潔貞，而男子十公里則有黃啟樂和謝俊賢。

當中曾曉彤、羅映潮、黃啟樂和謝俊賢均有出席記招，四人都指賽道平坦，希望趁此機會衝擊PB，剛剛傷癒的黃啟樂則指早前養傷大半年，視今次賽事為主打復出賽：「希望做到突破，我的策略是跟着速度較快的高手，希望能盡量維持最高速度。」但他也指出因跑道空曠，可能會大風，「比賽策略上也會找小組互相擋風。」謝俊賢則指，這是香港難得平坦的賽道，「跑過很多次天水圍十公里賽，今次有新鮮感。」

機場三跑十公里：本地精英跑手包括左起：曾曉彤、羅映潮、黃啟樂、謝俊賢。（高詩琦攝）

四人同時給予「貼士」當日參賽旳大眾跑手，曾曉彤談到十公里賽時，指當日賽道是繞兩圈，「第一個圈可以嘗試先了解賽道，第二個圈再加速」。

謝俊賢則呼籲要注意配速：「去到平坦道路大家都會好興奮，容易高估自己能力，機場較空曠，大家望空跑，有機會越跑越快，不清楚自己速度，無論運動員或大眾跑手都可以留意下自己配速，看看速率是否適合，合理範圍是每公里比自己目標速度快10至15秒，可以嘗試衝擊一下PB。」

機場三跑十公里賽：精英跑手在台上合照。（高詩琦攝）

在機場跑道作賽的機會難得，曾曉彤希望能近距離看看飛機升降，黃啟樂則認為，以十公里賽而言，是香港難得地邀請到高水平跑手的比賽：「希望國際選手帶動到比賽氣氛，能跟他們同場，感覺會與奮很多。」

黃啟樂也期望香港往後能舉辦更多同類比賽：「不一定是機場，啟德也可以，都是平路，令十公里都能變成恆常的國際賽事，過往賽事多專注在馬拉松，變相令馬拉松年輕化，但其實年輕跑手應朝速度方面發展，這樣長遠也有助馬拉松發展。」他希望香港能舉辦更多中長距離賽事，令香港更多跑手朝這方向發展，帶動本地成績。