機場三跑十公里賽最後檢閱｜實時追蹤App+焦點跑手+交通+禁帶物品

「三跑道系統十公里國際賽」（機場三跑十公里）明天（11月17日）舉行，本文為賽事最後檢閱，包括成績實時追蹤、焦點跑手，以及比賽日交通、禁帶物品、集合流程等安排。

（以下資料來源：「三跑道系統十公里國際賽」參賽者手冊）



機場三跑十公里｜成績實時追蹤

下載機場三跑十公里的官方手機應用程式，可以實時追蹤跑手成績。

IOS下載連結

Android下載連結

機場三跑十公里｜焦點跑手

田總上月在機場三跑十公里記者會上表示，期望藉着平坦寬闊的機場跑道，令世界紀錄在香港誕生，故此邀請世界頂尖女跑手來港，目標直指10公里純女子賽事世界紀錄。目前的純女子世績為30分01秒，由肯雅的Agnes Jebet TIROP於2021年造出。

以下為機場三跑十公里女子精英組焦點選手。

Lilian Kasait Rengeruk

國籍：肯雅

年齡：27

個人最佳時間：29分32秒（華倫西亞10公里2024）

Janeth Chepngetich

國籍：肯雅

年齡：26

個人最佳時間：29分55秒（華倫西亞10公里2024）

Diana Chepkorir

國籍：肯雅

年齡：22

個人最佳時間：29分56秒（卡斯特利翁10公里2024）

不破聖衣來

國籍：日本

年齡：21

個人最佳時間：30分45.21秒（此為1萬米成績）

本地焦點選手方面，羅映潮、姚潔貞、曾曉彤均會參賽，男子組則有黃啟樂、謝俊賢、葉雅傑等。值得留意的是，藝人周潤發亦將出戰。

機場三跑十公里：本地精英跑手包括左起：曾曉彤、羅映潮、黃啟樂、謝俊賢。（高詩琦攝）

機場三跑十公里：賽事邀請了世界精英跑手，當中包括在女子十公里世界排名第二的連格魯克（右一）。（高詩琦攝）

機場三跑十公里｜交通安排、港鐵時間表

港鐵將於比賽日早上在機場快線提供早班列車，由香港站前往亞洲國際博覽館站。首兩班列車開出後，機場快線將於上午5時50分後回復正常班次。

香港站至亞洲國際博覽館

第一班列車開出時間

香港站 05:30

九龍站 05:33

青衣站 05:40

到達博覽館 05:58

第二班列車開出時間

香港站 05:40

九龍站 05:43

青衣站 05:50

到達博覽館 06:08

機場三跑十公里｜禁帶物品

由於比賽地點位於機場禁區，以下肖見於一般跑步比賽的物品，均不能攜帶：

1. 容易鬆脫或無法穩固定綁在身上的物品，包括毛巾、能量啫喱、有包裝的食物、雨傘、即棄雨衣、膠袋、耳機

2. 任何載有液體或空的容器不能進入比賽區域，大會將於終點派發樽裝水予完成賽事之參賽者，起點及賽道途中亦設置水站

3. 液體、凝膠及噴霧類物品

4. 一般危險物品，例如：刀、棍、煙火、手拉炮、自拍桿、攝錄器材腳架、爆炸品、鐳射棒、強光裝置或任何可用作武器或可能危害健康的物品、物件或物質

5. 任何發聲工具，例如樂器或手提擴音器

6. 任何遙控飛行裝置或玩具，例如：模型直升機、遙控飛行器

其他違禁品可參閱參賽者手冊。任何不符合規定的物品，必須於位於亞洲博覽館的保安檢查站前處理（包括寄存或棄掉），否則有機會不能登上大會巴士。

三跑十公里｜必須物品清單

1. 用於賽事登記的香港身份證或旅遊證件正本

2. 號碼布（連計時晶片）—必須利用扣針把號碼布四角緊扣於胸前、跑手號碼向外

3. 跑步裝備：跑鞋、跑襪、跑衣、跑褲、太陽眼鏡

4. 八達通（乘搭公共交通工具用）

5. 手帶（大會工作人員會在比賽當日在登記處為跑手配戴，跑手必須全程戴上手帶）

6. 跑手可戴有繩可繫緊的帽

機場三跑十公里｜集合地點、入閘及起跑時間

集合地點：亞洲博覽館

起跑時間前兩小時到達，並帶備號碼布及用於賽事登記的香港身份證或旅遊證件正本

十公里女子精英組（8:10起跑）

建議抵達時間：6:10

入口截止進閘時間：6:40

十公里挑戰組（8:30起跑）

建議抵達時間：6:30

入口截止進閘時間：7:00

十公里一組（10:30起跑）

建議抵達時間：8:30

入口截止進閘時間：9:00

十公里二組（11:30起跑）

建議抵達時間：9:30

入口截止進閘時間：10:00

五公里（12:30起跑）

建議抵達時間：10:30

入口截止進閘時間：11:00

三公里（13:30起跑）

建議抵達時間：11:30

入口截止進閘時間：12:00

機場三跑十公里賽：集合地點、登記、行李寄存及大會專車上車區安排。（資料來源：參賽者手冊）

機場三跑十公里：跑手賽後可與親朋會合的地點。（資料來源：參賽者手冊）

機場三跑十公里｜行李寄存

1. 參賽者可在比賽當日寄存行李

2. 必須於比賽起跑前90分鐘完成行李寄存

3. 參賽者必須使用大會提供的行李袋及行李牌，寄存行李前，請把行李牌緊繫於行李袋上

4. 請根據行李牌上的行李編號，到指定之行李區寄存行李

5. 參賽者寄存行李前，必須在行李檢查站完成行李檢查

6. 所有賽事的行李將寄存在行李區

7. 參賽者在賽後可乘搭大會專車返回亞洲國際博覽館領回行李

機場三跑道十公里賽：參賽者可在月底啟用的三跑道系統作賽。（資料圖片／梁鵬威攝）

機場三跑十公里｜天氣預報（以香港天文台為準）

根據天文台的天氣預報，17日天晴間中有雨，氣溫為攝氏24至28度，濕度65%至90%。

惡劣天氣安排：若香港天文台在比賽當天（即2024年11月17日，星期日）早上4時30分或以後發出3號或以上熱帶氣旋信號、紅色或黑色暴雨警告信號，比賽將會取消。

機場三跑十公里｜賽道圖