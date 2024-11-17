周潤發出戰機場三跑十公里　別注版跑鞋登場　1小時17分10秒完賽

今早下起大雨，機場跑道亦風勢強勁，周潤發（17日）今早出戰「三跑道系統十公里國際賽」（機場三跑十公里），再度成為焦點。以一頭清爽短髮及最新別注版跑鞋現身的他，以1小時17分10秒完賽，平均步速7分43秒。



周潤發出戰機場三跑十公里，自是焦點人物。（梁鵬威攝）

今次賽事，號碼H0907的發哥出戰十公里一組，早上10:30出發。根據大會實時追蹤應用程式顯示，發哥以1小時17分10秒完賽，平均步速7分43秒。發哥今日依然以先慢後快的步速作賽，頭半程步速為8分24秒；後半程他愈跑愈快，8公里後步速已加至7分53秒，不過最終完賽時間比2023年渣馬的十公里慢，未能突破個人最佳時間。

跑裝方面，發哥以一頭清爽skin head示人，並穿上招牌的全黑裝束；他今次選擇了adidas的香港852別注版ADIZERO BOSTON 12跑鞋落場，BOSTON 12也是不少香港跑友的心頭好。

周潤發在今年的渣馬跑畢半馬。（資料圖片/蘇煒然攝）

周潤發近年多次參加本地長跑賽事，由2022年的香港越野錦標賽開始出戰10公里，當時造出的時間為56分39秒，成為他的個人最佳時間；到2023年在渣打馬拉松再戰10公里，則以1小時03分57秒完賽。

「發哥」近年轉戰半馬，2023年在港珠澳半馬以2小時27分56秒完成，今年的渣馬則跑出2小時26分08秒。

周潤發本地長跑賽成績一覽

機場三跑十公里2024 10公里 時間有待更新

渣打馬拉松2024 半馬 2:26:08

港珠澳半馬2023 半馬 2:27:56

渣打馬拉松2023 10公里 1:03:57

香港越野錦標賽2022 10公里 56:39



【機場三跑十公里花絮圖輯】

機場三跑十公里。（梁鵬威攝）

機場三跑十公里。（梁鵬威攝）

機場三跑十公里。（梁鵬威攝）

機場三跑十公里。（高詩琦攝）

機場三跑十公里。（梁鵬威攝）

機場三跑十公里。（梁鵬威攝）

機場三跑十公里。（梁鵬威攝）