機場三跑十公里｜風勢阻礙打破世界紀錄　肯雅跑手30分25秒封后

「三跑道系統十公里國際賽」（機場三跑十公里）周日（17日）早上在赤臘角機場中跑道舉行。最早起跑的「女子精英組」邀來多名世界級跑手出賽，銳意在香港造出純女子組別的世界紀錄。然而今早下起微雨導致賽道濕滑，加上風勢強勁，即使肯雅的Loice Chemnung封后，但30分25秒的成績，未能打破世界紀錄。



今早大約6時開始下雨，雖然到了7時半停雨，但女子精英組開跑時又下起微雨，賽道十分濕滑，加上機場跑道無遮無擋，選手們都要頂住風勢作賽。根據天氣報告，今早氣溫攝氏23度，濕度達95%，絕對不利長跑選手。

不過壞天氣未有影響一眾世界級女子跑手打破世界紀錄的決心。來自肯雅的「世二」Lilian Kasait Rengeruk開賽不久已帶出，獨自「頂」了4至5公里。

機場三跑十公里｜女子精英組。（梁鵬威攝）

但來到末段，另一名Loice Chemnung超越Lilian Kasait Rengeruk，然而強勁風勢令跑手要打破世界紀錄有一定難度，最終Loice Chemnung以30分25秒衝線，奪得冠軍，可惜未能打破世界紀錄。

機場三跑十公里｜肯雅跑手Loice Chemnung於女子精英組奪冠，惜未能打破世界紀錄。梁鵬威攝

機場三跑十公里｜女子精英組終點現場。（高詩琦攝）

機場三跑十公里｜早上6時開始下起大雨，即使到了7點半停雨，但賽道相當濕滑。（高詩琦攝）

機場三跑十公里。（高詩琦攝）

田總首度舉辦機場三跑十公里，基於賽道平坦，大會矢志把純女子十公里世界紀錄帶來香港。根據世界田聯紀錄，純女子十公里世績為30分01秒，由肯雅跑手Agnes Tirop在2021年德國舉行的Adizero Road to Records造出。至於男女子混合賽事的女子組十公里世界紀錄是28分46秒，由肯雅跑手Agnes Jebet Ngetich今年初在華倫西亞十公里賽造出；Agnes Jebet Ngetich去年曾於羅馬尼亞跑出29分24秒，惟其後該賽道被發現短了25米，紀錄未獲承認。

機場三跑十公里｜起跑區設有不少流動廁所。（高詩琦攝）