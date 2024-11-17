周潤發把握機會跑機場感滿意「下次我都九十幾」｜機場三跑十公里

有長跑賽就有周潤發，發哥已經成為香港跑友的典範。

發哥今早出啲機場三跑十公里，以1小時17分10秒完賽，他以「遊車河」形容今日一戰，所以對時間感到滿意。

能在機場跑道比賽，機會難得，發哥直言望住飛機升降跑步，「感覺好得意」，更說機場對上一次有長跑賽已是廿多年前，如果再有第三次，「我到時都九十幾歲」。



發哥今日以一頭清爽短髮和全黑裝束亮相，並選了adidas全新852別注版的ADIZERO BOSTON 12落場。以1小時17分10秒衝過終點後，終點頓時熱鬧起來，除了傳媒訪問，少不了的是發哥與參賽者和記者的招牌自拍，訪問後一句主動的「攞個電話嚟」，貫徹親民本色。

周潤發滿意自己在機場三跑十公里的表現，並表示明年2月9日將再戰渣馬半馬。（梁鵬威、高詩琦攝）

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今早天氣麻麻，賽場由6時開始下起大雨，發哥坦言早上見到天色不對，一度萌生棄賽念頭，但後來停雨，終決定上線。對於在機場跑步的體驗，發哥說感覺得意，「望住飛機升升降降，感覺好得意」，「機場對上一次有長跑比賽已是二十多年前，當時我沒有參加，今次第二次，我就跑了，如果再有第三次，到時我都九十幾歲」。

周潤發滿意自己在機場三跑十公里的表現，並表示明年2月9日將再戰渣馬半馬。（梁鵬威、高詩琦攝）

發哥表示，由於今次比賽人數相對較少，不像其他道路賽人馬疊疊，所以比較好跑。談到整體表現，他以「遊車河」形容自己：「時間好滿意，遊車河咋嘛，慢慢遊吓遊吓，好舒服。」

明年2月9日的渣打馬拉松，發哥已經報名，屆時將再挑戰半馬拉松。

周潤發本地長跑賽成績一覽

機場三跑十公里2024 10公里 1:17:10

渣打馬拉松2024 半馬 2:26:08

港珠澳半馬2023 半馬 2:27:56

渣打馬拉松2023 10公里 1:03:57

香港越野錦標賽2022 10公里 56:39

