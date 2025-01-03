港珠澳半馬｜今屆設130流動廁所及6個水站　川內優輝帶傷上陣

中國銀行（香港）港珠澳大橋（香港段）半馬拉松2024/25（即第二屆港珠澳半馬）將於2025年1月5日舉行，這項升格至世界田徑聯會金級道路賽的賽事，邀來7男9女特邀跑手參賽，當中除了有2024年柏林馬拉松冠軍托路沙（Milkesa Mengesha Tolosa），亦有日本名將、人稱「最強市民跑手」的川內優輝。



港珠澳半馬舉行賽事簡報會及記招。（高詩琦攝）

港珠澳半馬賽事周五（3日）舉行記者招待會，公布比賽封路、交通、水站等安排，賽事籌委會主席楊世模透露，上屆賽事對於跑手的意見「都聽到、跟進咗」，今屆「以倍數計」增加流動廁所，起、終點合共70個，連同整條賽道共有130個，供跑手及工作人員使用。

跑手必睇港珠澳半馬2025懶人包：巴士及港鐵特別交通安排 跑手集合時間、當日天氣

水站方面則有6個，分別設於3.2公里、5.5公里、8.3公里、12.7公里、15.5公里和17.8公里處，而8.3公里、12.7公里及17.8公里處，亦會有運動飲料提供；15.5公里的補給站同時提供香蕉。大橋接駁位去年被指跣腳，今屆賽事則會在封路時，在接駁位鋪上膠墊。

今屆港珠澳半馬邀來多名海外特邀跑手。（高詩琦攝）

今屆賽事分為4組，當中最先出發、早上7:15起步的挑戰組，除了本地精英跑手，還有7男9女特邀跑手，值得留意的是去年的柏林馬冠軍托路沙，他直言會以冠軍為目標；而作為國際田聯金級跑手的埃塞俄比亞女將迪基莉絲姬（Gotytom Gebreslase Teklezgi），則希望做出個人最佳成績。

日本「市民跑手」川內優輝成為記者會的焦點，他甫出場就以廣東話介紹自己：「大家好，我係川內優輝！」會後受訪時，他以英語和日語作答，表示在2019年來港參賽時留下了美好回憶，不過他去年7月在黃金海岸馬拉松觸傷了舊患，談到傷患，他說：「我的傷患正漸漸好轉、但還未完全康復，這一個月有所改善，仍然有點困難。」不過他仍定下目標，「希望能跑出1小時06至07分的時間，跟隨最前的女子跑手。」

川內優輝出席港珠澳半馬記招。（高詩琦攝）

談到香港的天氣，他說：「香港的天氣相較東京來說比較溫暖，但我來之前去了沖繩，兩地天氣某程度上有點相似。」談到今次訪港，他表示希望明天有時間遊覽，「想去山頂、昂坪360、吃擔擔麵、和品嚐各種美食。」

展望2025年，川內表示，希望先讓傷患復元，「12月希望能參加全馬賽事，跑出PB，參加MGC（Marathon Grand Championship，日本馬拉松代表選拔賽），爭取2028年奧運的資格。」

川內優輝在台上受訪，教導大家以日語的加油——「頑張って」打氣。（高詩琦攝）

香港跑手羅映潮亦會參賽，早前在日本刷新半馬PB的她目前正準備3月的渣馬全馬，她表示會將港珠澳半馬視作練習賽，「目前練全馬到了一半，預期之後會比較辛苦，今次當成練習賽，但也會盡力跑，不會太進取。」

她認為自己狀態不錯，「希望保持PB，2024年的表現頗為滿意，對運動員的身份信心大了很多，希望2025年可以繼續進步，雖然不一定做到，但也會盡力訓練和跑好每一場。」羅映潮透露，會將2025年的重點放在11月的全運會，另外也希望可以出戰3月的亞洲馬拉松錦標賽和9月的世界道路錦標賽。