渣打馬拉松2025成績即時更新｜姚潔貞半馬封后　曾曉彤奪10K冠軍

【渣打馬拉松2025 / 渣馬】渣打香港馬拉松2024於2月9日早上舉行，本文即時更新全馬、半馬及十公里的總成績，。

本文列出三個距離的總成績，以及中午12時50分馬師道「截龍」情況。



渣打馬拉松2025｜半馬：女子冠軍姚潔貞（右）與丈夫陳家豪合照。（高詩琦攝）

渣打馬拉松2025｜半馬：姚潔貞贏得女子冠軍。（高詩琦攝）

渣打馬拉松2025｜半馬：黃卓寧得女子亞軍。（楊宇翹攝）

渣打馬拉松2025｜半馬：屈旨盈得女子季軍。（楊宇翹攝）

渣打馬拉松2025｜半馬：黃卓寧得女子亞軍。（楊宇翹攝）

渣打馬拉松2025｜半馬：屈旨盈得女子季軍。（楊宇翹攝）

渣打馬拉松2025｜半馬：黃啟樂以男子第5名完成。（高詩琦攝）

渣打馬拉松2025｜半馬：黃冠衡及林穎璋在終點。（高詩琦攝）

渣打馬拉松2025｜半馬：黃冠衡以男子第4名完成。（高詩琦攝）

渣打馬拉松2025｜半馬：林穎璋得男子季軍。（高詩琦攝）

渣打馬拉松2025｜半馬：孫曉陽得男子亞軍。（高詩琦攝）

渣打馬拉松2025｜半馬：賀應兵得男子冠軍。（高詩琦攝）

半馬挑戰組在早上5時30分由尖沙咀彌敦道起步，內地跑手賀應兵率先衝線，成為男子冠軍，孫曉陽緊隨其後得亞軍，本地好手林穎璋得季軍。女子組方面，本地跑手包辦三甲，姚潔貞以明顯優勢奪冠，黃卓寧力壓屈旨盈得亞軍。

半馬拉松總成績

男子組

冠軍賀應兵 1小時05分36秒

亞軍孫曉陽 1小時06分11秒

季軍林穎璋 1小時07分38秒

女子組

冠軍姚潔貞 1小時15分09秒

亞軍黃卓寧 1小時19分58秒

季軍屈旨盈 1小時20分07秒



渣打馬拉松2025｜十公里：內地跑手徐國歌（左）得冠軍。（楊宇翹攝）

渣打馬拉松2025｜十公里：內地跑手徐國歌（左）及劉艾岩一起衝線，前者得冠軍。（高詩琦攝）

渣打馬拉松2025｜十公里：港將黃子圖得季軍。（高詩琦攝）

渣打馬拉松2025｜十公里：謝俊賢得第4名。（高詩琦攝）

渣打馬拉松2025｜十公里：葉德朗以第5名完成。（高詩琦攝）

渣馬十公里挑戰組在早上5時半起步，最快的跑手在早上6時左右衝線。來自內地的徐國歌及劉艾岩攜手在30分16秒到終點，前者得冠軍，後者獲亞軍。香港三鐵運動員黃子圖以30分43秒得季軍，謝俊賢及葉德朗跟住回來。女子組方面，曾曉彤以35分16秒到終點得冠軍，韋祺及黃祖琛分別得亞軍及季軍。

10公里總成績

男子組

冠軍徐國歌 30分16秒

亞軍劉艾岩 30分16秒

季軍黃子圖 30分43秒

女子組

冠軍曾曉彤 35分16秒

亞軍韋祺Wright Cade 35分22秒

季軍黃祖琛 37分05秒



渣打馬拉松2025｜十公里：曾曉彤女子首名衝線。（高詩琦攝）

渣打馬拉松2025｜十公里：韋祺以女子亞軍衝線。（高詩琦攝）