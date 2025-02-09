渣打馬拉松2025成績即時更新｜姚潔貞半馬封后 曾曉彤奪10K冠軍
撰文：威廉神
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【渣打馬拉松2025 / 渣馬】渣打香港馬拉松2024於2月9日早上舉行，本文即時更新全馬、半馬及十公里的總成績，。
本文列出三個距離的總成績，以及中午12時50分馬師道「截龍」情況。
半馬挑戰組在早上5時30分由尖沙咀彌敦道起步，內地跑手賀應兵率先衝線，成為男子冠軍，孫曉陽緊隨其後得亞軍，本地好手林穎璋得季軍。女子組方面，本地跑手包辦三甲，姚潔貞以明顯優勢奪冠，黃卓寧力壓屈旨盈得亞軍。
半馬拉松總成績
男子組
冠軍賀應兵 1小時05分36秒
亞軍孫曉陽 1小時06分11秒
季軍林穎璋 1小時07分38秒
女子組
冠軍姚潔貞 1小時15分09秒
亞軍黃卓寧 1小時19分58秒
季軍屈旨盈 1小時20分07秒
渣馬十公里挑戰組在早上5時半起步，最快的跑手在早上6時左右衝線。來自內地的徐國歌及劉艾岩攜手在30分16秒到終點，前者得冠軍，後者獲亞軍。香港三鐵運動員黃子圖以30分43秒得季軍，謝俊賢及葉德朗跟住回來。女子組方面，曾曉彤以35分16秒到終點得冠軍，韋祺及黃祖琛分別得亞軍及季軍。
10公里總成績
男子組
冠軍徐國歌 30分16秒
亞軍劉艾岩 30分16秒
季軍黃子圖 30分43秒
女子組
冠軍曾曉彤 35分16秒
亞軍韋祺Wright Cade 35分22秒
季軍黃祖琛 37分05秒