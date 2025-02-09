渣打馬拉松2025｜港隊鐵人黃子圖十公里奪季　傷癒復出對時間滿意

去年因傷未能出戰渣打馬拉松，為香港三項鐵人隊捍衛十公里王者寶座，港隊鐵人黃子圖難免番憾。今年他傷癒復出，輪到去年亞軍兼體院宿舍房友余承謙受傷，黃子圖為隊友而戰，縱然不敵兩名內地跑手，與冠軍無緣，但一席季軍兼30分43秒的個人最佳時間，黃子圖能以最佳狀態進入2025大賽年，他感到滿意。



黃子圖參與渣馬的次數多到自己也忘記，去年因傷缺席，他已經「好想鬥」，今年終於再次上線，雖然未能捍衛三鐵隊由「元祖鐵人」李致和開始已多年稱霸十公里的傳統，但他對今年表現仍感滿意：「跟了兩名內地跑手幾公里，之後已被甩開。去年我沒有參賽，見到大家愈來愈快，今年自己也跑到30分這個時間，所以都滿意，當然我也想跑到第一名，希望明年再跑快一點。」

渣打馬拉松2025｜十公里：港將黃子圖得季軍。（高詩琦攝）

2025是大賽年，戰畢渣馬後，意味黃子圖將進入兩大三鐵賽事準備期，包括4月在香港舉行的亞洲錦標賽及11月的全運會，黃子圖表示：「今月下旬已有一場馬來西亞的比賽，是4月亞錦賽的選拔賽，所以許多隊友都專注三鐵賽季而未出戰渣馬，大家都希望爭取最佳狀態進入賽季。」

渣打馬拉松2025｜十公里：曾曉彤女子首名衝線。（高詩琦攝）

女子十公里方面，曾曉彤以35分16秒稱霸，她表示亞軍女鐵人韋祺把時間帶快：「韋祺頭半段一直領先，她的步速開得快，把我亦帶快了。渣馬是路跑賽季尾聲賽事，能以衛冕完成今季賽事，我很滿意。」