渣打馬拉松2025獎金｜五項計劃一覽 「萬金」打回原形變「千金」
撰文：威廉神
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渣打香港馬拉松2025將於2月9日舉行。根據渣馬參賽者手冊，渣馬有5個不同的獎金計劃，以美元計算的有馬拉松獎金、馬拉松刷新賽道紀錄獎金及馬拉松傑出獎金，另外以港元計算的有特別獎金及馬拉松特別獎勵計劃。
最為人熟悉渣馬獎金的是外號「千金先生」、「千金小姐」的馬拉松特別獎勵計劃，如果在馬拉松挑戰組的香港永久性居民參加者，男子能夠在3小時、女子能夠在3小時30分內跑完馬拉松，可以獲得1000港元獎金。這項計劃前兩屆一度加碼至「萬金先生」及「萬金小姐」，獎金加至1萬港元，但今屆就還原基本。
馬拉松特別獎勵計劃由「萬金」變回「千金」
對上兩屆賽事，田總向全馬挑戰組中，能在限時內完成全程的本地跑手（男3小時內、女3小時30分內），獎金由以往的1000元暴增至1萬元，「千金」變「萬金」，兩屆賽事共有597人袋走獎金；但今屆該獎金變回1000元，
田總主席關祺l回應指，當年改設「萬金」是因為比賽踏入25周年，在與贊助商商量後派發特別獎金，今屆則維持原有獎金，「相信運動員目標是做時間，有獎金當然是好，但不認為會減低他們參賽或追成績的意欲。」
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