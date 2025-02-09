渣打馬拉松2025｜黃尹雋PRO 4亮相蟬聯全馬港一　期望今年跑近210

男子馬拉松香港紀錄保持者黃尹雋出戰渣馬男子組全馬，穿上adidas PRO 4亮相的他，以2小時21分04秒衝線，成為香港第一。談到本地跑手最近互相競逐香港紀錄，黃尹雋表示，只要望住自己目前跑，總能快過對手。



黃尹雋賽後表示，今年以貼近2小時10分的時間為目標，希望年內跑到212甚至211，長遠而言則是210。他說：「我自己的目標肯定是210內。至於紀錄這回事，只要破過，就不會因為別人破了就否定自己的價值，別人破了是別人本事，自己亦有動力去追。只要做好自己目標，總能快過對手。」黃尹雋的港績於去年12月被林穎璋以2小時15分31秒改寫，但14日後，黃再將紀錄推前至2小時15分26秒。

黃尹雋蟬聯全馬港一。（楊宇翹攝）

渣馬是黃尹雋今年第二場賽事，他暫時未有長遠比賽規劃，但已報名西維爾馬拉松及四川一場半馬賽事，不過屆時再視乎狀態決定會否出賽；年中則以十公里等短途賽為目標，期望提升速度。至於他早前在Instagram上載跑鞋問題，已約滿Li-Ning的他，今天選擇adidas PRO 4出場，跑衣則是本地品牌AKIV，他說：「會繼續發掘不同品牌，選用合適裝備。今天跑到這個時間，當然滿意跑鞋表現。」