【跑步人誌】視聽障跑手浩良　從減肥跑出人生意義

「初初為何會跑步？7、8年前，因為想減肥而開始的。」浩良接觸跑步，與一般人沒甚分別。 或許，浩良有着不愉快的遭遇；或許，浩良的身體限制了他的活動，但跑步拯救了他。一群知心好友，一個又一個的紀錄，跑步為他帶來的，非金錢可以衡量。 攝影：余俊亮

浩良是視聽障人士，患有先天性失聰，數年前視力更急轉直下，比賽時需領跑員輔助，但他並沒有氣餒，反而積極向前，開展了自己的長跑生涯。

「記得當初開始跑步時，跑了數圈就覺得累，更因辛苦暫停跑步數個月。」萬事起頭難，浩良也一樣。「但終究也因減肥重返賽場。」不足半年，配合飲食習慣改變，浩良就減掉了20公斤。

身穿橙衣的浩良（左）與Donald（右），無懼當天冷鋒吹襲，在運動場並肩而行。（余俊亮攝）

減肥成功後，浩良不知不覺養成跑步習慣，可惜天意弄人，三年前他的視力大不如前，不能再像以前般，一個人在運動場上奔馳。

「機遇巧合之下，我遇到『猛龍長跑隊』，並加入成為隊員。」天無絕人之路，浩良在長跑隊認識一群跑友，包括他現時的領跑員Donald，並開始參加各個長跑賽事。「對我來說，跑步的最大得着，就是認識了他們，擴闊了自己的社交圈子。」浩良不但認識更多志同道合的朋友，人生更有着另一番意義。「參加比賽後，我對自己更有信心，創下的紀錄彷彿表示着自己仍有能力做好一件事，情緒也變得更好。」

浩良直言，加入長跑隊後，認識了更多朋友，而比賽亦為他帶來自信。（余俊亮攝）

浩良（右）指，Donald（左）不只是他的領跑員，兩人更能一起分享喜悅，互相扶持。（余俊亮攝）

訪問前數天，浩良在新加坡完成了自己第二個全馬比賽。該個比賽，浩良形容是最辛苦的一個。

「從未試過在如此炎熱的天氣下作賽，故當天發揮不似預期，未能做到賽前的計劃和目標，更想過中途放棄。幸而Donald在身邊不斷鼓勵我，令我得以堅持，最終完成賽事，真的非常感謝他。」Donald在浩良的長跑生涯中扮演着重要角色，雖然兩人只合作了不足一年，但他們的默契從訪問中可見一斑。

浩良（左）和Donald（右）雖然合作只有大半年，但舉手投足已盡顯默契。（余俊亮攝）

要堅持做一件事7、8年並不簡單，要樂在其中更難。被問到為何完成了當初的減肥目標，仍堅持每周跑步，之後更加入了長跑隊，浩良想了一想，吐出了「鍾意」兩字。

「就是『鍾意』跑步，沒有其他原因。當你喜歡一件事，必定會持續做該事，並享受其過程。」有時候，不想其他因素，只因喜歡而做一件事，未嘗不是一件樂事。

浩良（左）說：「當你喜歡一件事，必定會持續做該事，並享受其過程。」（余俊亮攝）

今個星期日（23日），浩良將會首次出戰由NGO組織「跑去你屋企」舉辦的「跑去環島手拖手2018」。「環島手拖手」是一個籌款慈善接力跑活動，由中環愛丁堡廣場，向港島東面起跑，沿港島主要沿岸街道及山路，環繞港島接力跑一圈，全程約50公里。過程中展能跑手會與企業跑手「手牽手」一同體驗跑步旅程，推動「共融、共賞、共創」精神，並藉活動為一眾有需要人士籌款，惠澤社群。

每周四晚上，浩良（左）也會跟領跑員Donald（右），與「猛龍長跑隊」一眾隊員在斧山道運動場訓練，風雨不改。（余俊亮攝）