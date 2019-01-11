【街馬2019】01幫你影靚相　留意觀塘九龍灣五大中槍位

「黃道益活絡油香港街馬2019」星期日（1月13日）舉行，「01齊跑」攝影團隊繼續出動，將會分佈賽道為大家拍攝跑步照片，今天先公布五大「中槍位」，大家記緊留意。 比賽過後，記得下載《香港01》手機應用程式，到「街馬」專頁搜尋靚相，給自己留個美好回憶。

「香港街馬2019」專頁已經在《香港01》手機應用程式登場。完成周日比賽，跑手可進入專頁，在參賽編號輸入號碼布，01即為你找出相關圖片；只要登記成為01會員，即可透過電郵獲取高清原圖。

香港01手機應用程式中的「香港街馬2019」專頁，已經上架。（01美術製圖）

「01齊跑」攝影團隊將分佈於賽道不同位置，現在率先公布五大「中槍位」，包括海濱道、偉業街、Megabox對出、九龍灣運動場對出及東九龍走廊。除了這五個地方，更隨時有神秘影相位，大家記得儲足精神，街馬當日跑好步影靚相！

跑手可在專頁內「參賽編號」一欄輸入號碼布尋找圖片。（01美術製圖）

找到相關圖片後，按左下角「下載」，只要成為01會員，即可透過電郵獲取原圖。（01美術製圖）