【渣馬千金小姐】PE老師教學道　吳佑勤給學生的「長跑課」

編按：渣馬倒數6天，「渣馬千金小姐」繼續在《步走族》為大家打氣。 能夠找到多位千金小姐，感謝《跑手接龍》群組的跑友張開跑步網絡。但找到吳佑勤（Janice）的過程，有點分別。經過一輪網上搜索，找到一張圖片，知道她原來是體育老師。於是每回交談，都稱她「Miss Ng」。 回憶求學時，老師與學生總有階級差別，只有體育老師，一齊流汗，感覺近一點。如今，師生距離接近，板起臉孔下命令已不合時宜。 Miss Ng 教體育，還與學生一起跑，親身向學生示範「向目標直走」。最大回報，是一生一次330，還有翌日一拐一拐時，收到感動小禮物。 衝線後的課堂，或許較達到目標更難忘。鐘聲響起，齊來上一堂 Miss Ng 「長跑課」。

我只是個很普通、平凡，純粹喜歡跑步的小女子，從來沒有想過會與「千金小姐」拉上關係。中學時隨屈臣氏田徑會訓練，主要練習中長跑，但升上大學及工作後，較難分配時間，已經無緣參與有系統的訓練。

多年來，心中既欣賞又羡慕一些以往一起練跑的隊友，他們長大後仍然堅持跑步，而且愈跑愈好。有時自己也會心癢癢，很想像他們一樣去追夢，但同時又給予自己很多藉口：工作已經很累、練跑太花時間……

撰文：吳佑勤（2018年渣馬成績：3小時25分47秒）

去年力戰走出325，Miss Ng今年暫別全馬，休息一下。

「努力家」的跑步歷程 觸發我指向330

我沒有這般毅力，跑馬拉松的心願只埋藏心裏，沒有付諸實行。直至遇上他。他也是個馬拉松跑手，跑手經歷來說很勵志。他2001年第一次參加馬拉松，結果無法完成，接着一年完走了，4小時多，再跑了兩年便停下來，一停6年才重拾跑鞋。2010年「復出」全馬，跑5小時半才完成，發憤下了幾年苦功，終於跑入SUB 3成為「千金先生」，還有資格遠征參波士頓馬拉松。他鼓勵我：「我沒有天份，只是靠努力練習；你有天份，一定做到。」

他當時是男朋友，如今是我的丈夫。受他的影響，我定下目標：330！

人生做到一次就夠了。 吳佑勤

不止打氣，兩人手拖手，一起走。

傷健人士也跑下去 小小痛楚不足言棄

練跑過程中不是想像中簡單。以往每星期跑不到10公里，為了累積里數，一星期要跑四、五天。可是，每次想加多點里數，身體就會有反應。肌肉、膝蓋、腳掌痛，「一個二個」像告訴你要適可而止，慢慢來不能心急。過程中，自然經歷過傷患，逼使自己要休息。



練習馬拉松是一個學習接納身體有限制，學會忍耐、休息的功課。中間想過放棄，但某天在網上看到一張相片，"Never, Ever Give Up"。反問自己，身體有障礙的運動員定必經歷過更大的挫折，他們都沒有認輸，我這個健全的人，只因為小小痛楚就放棄嗎？當然不可以。

廣為流傳的「永不放棄」代表圖片，出自2011年殘障田徑世界賽，美國選手Blake Leeper（右）協助隊友Jerome Singleton（左）起來一幕。（Getty Images）

與學生同呼吸 渣馬翌日才是感動時刻

跑馬拉松，是自我挑戰，作為體育老師的我，也想向學生樹立榜樣，告訴他們Miss Ng雖然年長十多二十歲，同樣為自己的目標努力。有時候，學生覺得老師高高在上，我希望亦喜歡做個貼地的老師，與學生一起練跑、跑山，一邊跑，一邊分享，互相鼓勵。

我與學校田徑隊並肩參加地區田徑比賽，以身作則讓他們知道，老師明白他們的感受：疲累、緊張、興奮、失望。他們站在終點為我打氣，拍下我衝線時面容扭曲的一刻，這樣放低了形象的包袱，大家變得有更多共同話題。去年跑完渣馬，翌日還是要上體育堂。我行路一拐一拐，及時收到撫平痠痛與心靈的禮物。學生送了一支按摩膏給我，祝我早日康復，這個畫面很深刻、很感動。

越野隊學界比賽得獎。

2016年決心衝擊330，17年渣馬報跑半馬累積經驗，去年終於出擊。回顧上年渣打馬拉松，因為練習里數不足，到了二十多公里後就撞牆了，唯有咬實牙關跑回終點。那次經驗很辛苦，賽後更說以後不會再跑馬拉松。停了練習幾個月，雙腳蠢蠢欲動，於是報跑台北馬拉松。這次跑得很順心，雖然時間不算很快，但過程中不覺得很吃力，而且一公里比一公里快，造出「negative split」。我想，這就是跑馬拉松的樂趣！



祝願每一位參加渣打馬拉松的跑手，都能夠在比賽當天享受訓練的成果。

丈夫完成波士頓馬拉松，當然沿途支持。

【步走族－雲集快慢腳，每月不同題目，蒐集不同感想。無論每公里4分幾、定一次最盡跑幾K，Sub3抑或行住過終點，只要想跑喜歡跑，歡迎在這裏相遇。】

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】