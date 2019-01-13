【渣馬千金小姐】踏上全馬無盡旅途　魏天恩：感恩生命中遇見你們

編按：《步走族》結集各方跑友，化腳步為文字，說跑談天，本月分享「千金小姐」的自白。 2018年渣馬全馬，有顆新星出現。魏天恩是浸會大學體育及康樂管理學學生，有着不平凡的過去。為了跑步吃過苦，吃不下嚥，甚至吃得要吐。 康復了，她沒放棄長跑，長跑伴她成長，認識許多恩人與「親人」。去年渣馬，她初次跑全馬，跑出本地女子第6名（華人第5）成績。 一年過去，變化起伏繼續，小妮子的腳步，又變成怎樣？

我的名字，或令大家聯想到厭食症與獨自到南京集訓的過去（請按連結閱讀報道）。跑步，改變了我一生，背後的力量和勇氣，推動我身處逆境與低谷，仍然肯定自己。

撰文：魏天恩（2018年渣馬成績：3小時12分47秒）

去年渣馬首次跑足42.195公里，初試啼聲便名列本地女子組第6名。

曾經迷失方向

我自覺相比其他跑手，較遲開始練習跑步，只好將勤補「遲」。有一段日子，一天練三課，日曬雨淋不變改。中四到現在，我跟隨王春榮教練（Miss）5年多，隊友亦早已變成「家人」。跟他們相處的時光，甚至多於親人。教練和我們一起奮鬥的日子，灑在紅色塑膠地下的汗水，印證了我們的青春。那動人時光，一齊曬太陽，又一齊曬月光，其樂無窮，回味滋味在心中。

上到大專，一直憂心學業，想跑步卻必須花費更多時間溫習，尤其考試季節，無可奈何減少練習，無法跟足跑課，只能按教練的訓練計劃，自主規劃練習時間。這一年跑步狀態平平穩穩，但下半年開始有點不穩。夏天的三個月營地實習期間，只可把握晨早與深夜前的時間練跑。

環境突變，失去向來的穩定，慢慢忘記自己對跑步的初衷和目標。那段時間，仿如船失去掌舵，漂浮往未知方向。而剛過去的12月特別難過，備戰關鍵時刻已經操練計有變，遇上胃痛加高燒遲遲不退，狀態越來越差。

Miss Team好伙伴，一同進步，一同訓練與作戰。

尋找新的自己

生活、學業，甚至感情，不同問題紛至沓來。這段時間深感困擾，有時沒有時間跑步，便要另覓調劑方法，主要閱讀跑步和心理書籍，從中靜靜思考和檢視生命。不過，還是一動比一靜好。近期有個新興趣，晚上每有時間，便從葵涌的家跑出去，到屯門折返，獨自跑大約50公里。一呼一吸，聽心的節奏，放空整個人，也有洗滌心靈的感覺。

除此之外，我也找教練傾訴訓練和比賽目標，以至生活與個人問題。我和她無所不談，她理解我所有事情，慢慢分析和分享經驗，去引導我走向正確道路。

煩惱多多，跑走困倦，葵涌跑到屯門，25公里只是一半路程。

2018年可算歷盡艱辛。馬拉松的路上，也如是。去年渣馬首次踏上全馬之路，沒有給自己多大壓力下，總算不錯。經歷充滿變化的下半年，2019年要和Miss Team所有隊友，朝更好的地方進發。抱恙跑過元旦「燒鵝盃」，第二槍跟同學參加台灣渣馬的半馬賽，剛康復的身體總算不負所託，在20-29歲組別得亞軍。

去年在香港首戰全馬，及後還跑過柏林馬拉松。

感恩在生命中遇見你們

Miss：我的教練我的「媽」

自知不是千里馬，幸得伯樂照顧。跑步教曉我飲水思源，雖是一人之戰，但不能缺少他們協助。她告訴我，「 原來我都可以」，信心和勇氣，來自她，我的教練。她是我的「媽媽」，教曉我待人接物，許多正面的態度。

我最後一次答應你，不再執迷不悟，要蛻變成長。

我把Miss教練視如媽媽，是長跑和人生的良師。

布Sir與朗然老師：跑步啟蒙者

中學時期如沒有遇上他們，應該不會認識Miss，亦無緣踏上這無盡旅途。

布sir目睹我由「肥妹」到患上厭食症，再見證跑步如何改變我的一生。朗然則是我的體育課老師，上她的課足足六年。她一句說話，我一直放在心中：「長跑並唔係贏一兩場比賽，而係一直堅持到最後，嗰個人先係勝利。因為佢比任何人，都跑更長遠，更多嘅路。」

朗然老師（左）與布Sir（右）引領我踏上長跑路。

Miss Team隊友：同途好伙伴

讓隊友，共勉之。就算離開了的隊友、正在工作或讀書的你們，每一位對我都無比重要，我不會忘記跟你們拍住上，揮灑汗水淚水的好時光。

還有贊助商Adidas Hong Kong一直無限量支持。由大學第一年到第四年，沒有它可能沒有我。

沒什麼過不去的事情，只有選擇不放下的自己。暫時我選擇調整身體及心態，去享受和吸收經驗，等待蓄勢待發的一天。 魏天恩

跑友如果常在青山公路練習，有機會碰上這名「長氣」小妮子。

P.S.回憶去年第一次

渣馬全馬，我也是準新手，去年才第一次挑戰全馬。記憶中，朋友都勸我不要在頭半段發力，免被一段接一段斜路「燒乾」。我言聽計從，但發現後半段未能加速，結果未能執行原先策略，令隊友和教練都非常擔心我不能完成比賽。教練笑說「返到嚟就得㗎啦」，結果他們白擔心了，返到終點和教練擁抱，我打從心底笑出來。

在此留下幾個小貼士，希望各位初心者與老手，一齊上，一齊笑到終點！