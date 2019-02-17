【渣打馬拉松2019】黃芷銦時隔一年再戰全馬　蟬聯香港華人一姐

運動員總要面對傷患，能令黃芷銦堅持下去，以2小時56分26秒，蟬聯渣打馬拉松香港華人女子馬拉松「一姐」的其中一份推動力，是出西隧後看到廣告版，見到「師母」姚潔貞「兇狠」的眼神。

黃芷銦在2018年以22歲之齡，跑出2小時55分18秒，首次成為渣打馬拉松香港華人女子馬拉松「一姐」。不過隨之而來的傷患，令她今天才是約一年來再度參戰另一次馬拉松。2018年5月田徑錦標賽受傷，令她右腳阿基里斯腱勞損令她「企都痛」。後來又因ITB（髂脛束）異常繃緊需要全面休息。

「作為運動員，怎會不想成為冠軍或第一？」

身體影響心情，腿部不順的話總未能發揮最佳水平，黃芷銦只希望腳腕及小腿不會轉壞。未到10公里時她的小腿已很緊，尤其是上昂船洲大橋不太順。跑步比賽無論如何也要自己面對︰「注重落地姿勢，令自己完成賽事。盡量想正面的事，令心情更易捱得過。初段有一點焗，後來有點雨，天氣算涼快仍算OK。」黃芷銦在U-TURN位見到其他女跑手非常、非常接近，壓力在前仍能克服，是她蟬聯渣打馬拉松香港華人女子馬拉松「一姐」的原因︰「一直跑的位置不太好，不過作為運動員，怎會不想成為冠軍或第一？攞過都會想繼續攞（最快的本地華人女將）。」

黃芷銦腳腕及小腿不在最佳狀態，她蟬聯香港華人一姐後流淚。（高詩琦攝）

很欣賞潔貞好勝心及鬥心，是我的偶像，也是學習對象。 黃芷銦

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跑步是個人項目，一切都靠自己，不過一個廣告內的眼神，成為黃芷銦的推動力︰「後半段出西隧後有很多人打氣及廣告版，見到潔貞兇狠的眼神，幾有火。諗起潔貞帶我練習時提醒的地方。也想到家豪有了囡囡後少了時間，仍花很多心機鼓勵及訓練我，跑步時也有回想起這些事。」不止教練，黃芷銦也感謝路上遇見的跑友及家人︰「有些平時一同練習，有些比賽時超越了我後為我打氣，不論認識或不認識的人也有為我加油，但當時氣喘不能親口多謝他們，現在向他們講聲多謝，多謝教練、隊友、家人。家人今周多番遷就，令我可好好休息，又準備很多食物，他們今天也有來到現場。」

黃芷銦指，姚潔貞在廣告中眼神凌厲，令她更有動力。（盧翊銘攝）

黃芷銦清楚距離東京奧運標準，仍有很大的進步空間︰「如果東京奧運來說，今天一定不足夠，要再繼續努力。今天想測試自己能否重拾以前水平，狀態開始靠近受傷之前，整體滿意。」遠離傷患，黃芷銦是未來一年多的重要課題。

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女子馬拉松全場首三（田總註冊運動員） 1. 黃芷銦2小時56分26秒 2. Amy Mumford 2小時59分12秒 3. 黃美欣 3小時3分05秒