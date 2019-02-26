【運動時尚】VaporFly Elite Flyprint入手條件：全馬成績須達標

深受跑手歡迎的東京馬拉松開跑在即，Nike趁這個人氣賽事舉行的時節，宣佈即將發售新一代的VaporFly Elite。 這個屢次幫助各地跑手破紀錄的跑鞋系列，隨着產量增加，更多平民跑手可以感受其威力。作為跑界的話題神鞋，推出新一代改量版本，自是引來關注。然而想入手亦不容易，因為品牌為這個首發版本定下不易達成的購買門檻，就是必須曾於全馬賽事中Sub3才有資格購買，真正有錢都不能解決，還看成績定奪！

由2017年挑戰全馬Sub 2的「Breaking 2」計劃開始，這雙跑鞋已設定明確目標：比當時最高性能的「快鞋」Zoom Streak 6的性能高4%，旨在提升跑手表現。事實亦證明了這點，肯尼亞傳奇跑手兼應屆奧運冠軍基柏祖治（Eliud Kipchoge）去年9月於柏林馬拉松以2小時01分39秒創下新世界紀錄時，穿着的就是這款跑鞋，而且新紀錄比舊績快1分18秒；日本跑手大迫傑亦於去年10月7日的芝加哥馬拉松以2小時05分50秒打破設樂悠太於同年2月東京馬拉松創下的亞洲紀錄，二人穿著的同樣是VaporFly Elite。一年內接連有跑手穿上這款跑鞋後，以「破紀錄」的方式跑畢全馬，足證VaporFly Elite的性能確實驚人。

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新VaporFly Elite Flyprint改良的靈感，源自基柏祖治於2017年柏林馬拉松的比賽體驗。（品牌圖片）

新一代VaporFly Elite Flyprint早於去年4月已經亮相，並由基柏祖治率先穿過出戰倫敦馬拉松，一度於當地限量發售，但始終未有正式量產，絕多數跑手都難以感受。然而根據日本的官方消息，這雙話題跑鞋的新款式，將於東京馬拉松結束後的3月4日，上午7時30分至8時30分於原宿Nike登記認購，未計稅項售價為75,000円（約5,300港元）。而且，這雙跑鞋不是有錢又肯預早排隊就能解決，任何人想購買VaporFly Elite Flyprint的話，必須於認購當日向店員出示2017年3月3日後的馬拉松參賽證明，能在指定時間內完成全馬（男跑手3小時內；女跑手3小時30分內），方有資格購買。

VaporFly Elite Flyprint（品牌圖片）

至於VaporFly Elite Flyprint有什麼特別的地方呢？一切源自基柏祖治於2017年柏林馬拉松的比賽體驗，設計師從交流中得知，原來當時的潮濕環境影響了這名國際級跑手的表現。他們亦留意到，上一代Zoom Vaporfly Elite的物料多少會吸收水分，卻無法蒸發，從而不斷增加跑鞋重量，影響表現。故此，設計團隊從Nike ZoomX泡棉中底的基礎上改良，使用了全新3D打印技術製作的Flyprint鞋面，令鞋子的總重量比Zoom Vaporfly Elite更輕，透氣度提高，減少水份積聚。

如果閣下參加了東馬，當日人在東京，全馬成績又能達標的話，不妨試試自己的運氣，看看下次比賽會否有明顯突破吧。