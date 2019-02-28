【渣馬千金先生】因天上的父親重燃信心　蔡恩浚跑出不一樣的自己

2009 年我第一次參加渣打馬拉松，當時的我有定期參與長跑比賽，卻未有正式的馬拉松訓練。跟許多初哥一樣，完賽後我雙腳抽搐，一星期都未能如常活動。當年是第二屆港馬設有達標獎金，看到十數名「千金先生」的興奮之情，我暗自許下承諾，有一天我要成為他們的一分子。

自此，我更積極練習，慢慢提升速度和耐力。我以為自己已有 sub 3 的能力，於是報了隔年的廈門馬，結果事與願違，比賽後段未能保持配速，雖是PB 了不少，以3小時05分完成，卻難掩無緣sub 3 的失落，我漸漸淡卻原來的承諾。

接下來幾年，我再沒跑過全馬，因為我害怕失敗，總覺得會再次與「3小時」擦身而過，於是一直只報5公里、10公里、半馬的比賽。對於全馬，我一再逃避。

入香港01 app香港馬拉松專頁 輸入號碼布搵相 贏埋Nike波鞋（按此） https://hk01.app.link/LxK4Rdwx1T

千金先生蔡恩浚。（香港01圖片）

直到2014 年，父親突然離開，重燃我對全馬的決心，想着如果能夠努力 sub 3，以我為傲的他定必在天上感到安慰。於是我重新出發，根據跑友的分享，又閱讀不同的長跑指南，制定訓練課表，一心一意按進度完成。努力終於有回報，年底在台北馬首度 sub 3，衝線後那股「我做到了」的興奮，加上對父親的懷念，我哭成淚人，至今仍難忘卻當天的感動。

之後相繼於世界各地跑出讓自己滿意的成績，亦逐漸整理出適合自己的訓練方法。我特別喜歡一個人練習，享受這種情理並用的過程：一方面在編配訓練內容上必須符合科學 ，例如怎樣提升 VO2 max、增加乳酸門檻（Lactate threshold）等；實行上，又需要勇氣和意志，更要一點自我浪漫的能力，透過想像來添加訓練的色彩，有時候是想着一些美好的回憶，有時候是臆造一些超越現實的風景，也有更多的時候，會像電影情節般，幻想跟誰在一起跑，他們面對同樣的艱辛時，或會想些什麼？我從不覺得獨自練習是沉悶的事，與朋友練習，可以任憑腦袋放空跟隨步速，自己一個，反而像與更多的人和事連結。

蔡恩浚（上排右）與啟蒙的跑步人。（受訪者提供）

統計分析是我的專業，深明樣本數量的重要性。因此，理論上，高質量的練習愈多，比賽的偏差愈少；但我忽略了，放諸於跑步上，這是一個帶有條件的概率，條件就是你不可以受傷。為了把個人紀錄推前，我曾經不斷增加訓練強度，漠視身體反應，終於在 2017 年中，我嘗到大傷的滋味，膝蓋劇痛讓我無法練習，凖備多月的阿姆斯特丹馬被迫棄賽。我一度意志消沉，幸有一班好友支持，他們以過來人的身分輔導我，帶我走出陰霾。現在想起，我真要感謝傷患，讓我更認識自己的身體（當然也認識到很多出色的物理治療師），同時學會忍耐。那年年底傷患終於痊癒，事隔九年，我再次參加渣打。

2018 年的渣打能夠 sub 3 的確喜出望外，馬拉松冇得呃，單看分段配速就知道練習不足，但sub 3 無疑挽回了我的信心，使我繼續跑下去。我再次調整練習，用划艇機代替部分高強度訓練；也為了節省時間，八成以上的練習都在跑步機上完成，雖然跑步機讓人感到沉悶，卻給予我穩定的配速，以及更多思考的時間，注意身體最微小的變化。今年的渣打，我準備得比較充足，最終比去年再快3分鐘完成。

蔡恩浚多才多藝，既是「千金先生」，也是小提琴高手，亦擅長魔術和唱歌。（潘思維攝）

即使大會安排一如方東昇所說，擁有世界上最大的空間，但港馬的體驗的確獨一無二，讓本地跑手可以換個角度認識自己的城市，諸如高速公路的質感、或是隧道內的氣味，都只有在渣馬當天親身感受。沿途看到的風景也相當有趣，平日所見的人海在營役的都市中交錯，各走各的方向；比賽當天，彼此卻有着共同的目標，看到人群一浪接一浪洶湧前進，那種磅礴不單美麗，更富有感染力。

彼此朝同一目標進發，渣馬當天是最美麗的流動風景。（資料圖片；盧翊銘攝）

回想起來，接觸跑步也有一段日子，能跑步固然快樂，讓我可以有更多獨處和思考問題的時間，但跑久了，也會想到愈來愈多形而上的問題，例如人為什麼要跑？為什麼要比賽、為何要勝過自己的同類？這和許多生命的問題一樣，到某一天我再無法跑的時候，仍不可能有任何答案的，但正正因為這些問題的宏大，才讓我明白許多日常能夠解決的問題，是多麼的瑣碎，不值得過份憂慮。

隨着科技發展和資訊流通，在這個大數據年代，相信在各方面，無論是訓練課表、裝備、以至於營養餐單上，都會愈趨完善，孕育出更多出色的跑手，未來定必更多跑手成為千金先生。能夠 sub3 固然開心，但這絕對不是成功的指標，因為無論跑多快，總有更多跑手比我早到達終點。我想，只要每個跑手能夠好好訂立目標，規劃，盡力完成練習，享受比賽，就已經是一個值得驕傲的過程。希望明年，仍能在香港馬拉松與大家為着目標一同奮鬥，一起我們不止跑得更遠，還跑出不一樣的自己。

渣馬千金先生大合照。（資料圖片；李澤彤攝）

秉承「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑步手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。