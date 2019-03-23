【扶輪超馬】周日龍和道決戰　吳錦華與隊友享受50公里接力樂趣

若說「扶輪香港超級馬拉松」在龍和道繞圈是「倉鼠跑」，與隊友攜手出戰接力賽，或許是另一番滋味。 明天（3月24日）的扶輪超馬2019，每年皆參賽的吳錦華（Webster），再次與隊友亮相接力賽，成績其次，最重要是攜手攻克50公里的喜悅。

有5年跑齡的吳錦華（Webster），明日將偕隊友挑戰扶輪超馬的公開接力組別，這是他連續第5年參賽。隊伍中大部份都是「老隊友」，包括朋友、跑友、扶輪社的社友等；儘管平日各自訓練，但比賽當日同心協力，Webster說，與隊友溝通和合作非常重要：「大家要互相補位，賽前要好好了解隊友的能力去分配距離。例如隊友預計明日一共跑31公里，那麼我就要有跑19公里的心理準備。」

吳錦華每年都會參加扶輪超馬接力賽，與隊友一起挑戰50公里。（受訪者提供）

正職為會計師的Webster，曾參與全馬個人賽事，但未曾獨自完成50公里的超馬。他道出全馬及接力超馬之間有着極大分別：「馬拉松從頭到尾都要遵從計劃，跑到某個距離會感到非常辛苦；接力超馬卻可與隊友分擔不同階段的策略。」他又指，接力超馬的樂趣的確比全馬多，亦喜歡與隊友一起策劃路程、與隊友間互相打氣的感覺，有隊友的支持亦不會感到孤單，「以往有海外跑手參加，我們更會都會互相打氣，甚或為隊友拍照留念等」。

去年扶輪超馬賽事。（扶輪超馬facebook）

扶輪超馬2019明天舉行，由於中環灣仔繞道開通，賽會與政府相討後，最終把龍和道賽道由2公里一圈縮短為1公里一圈，換言之50公里賽事將要繞50個圈。比賽7時30分起步，限時6.5小時。比賽以外，賽會亦設有扶輪超馬嘉年華，屆時將有接近40個美食和遊戲攤位。

扶輪超馬賽道圖。