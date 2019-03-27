【跑步】參加徐州馬拉松違規踩單車　女選手被罰終身禁戰徐馬

在過去周日的徐州國際馬拉松，有一名女選手被發現在賽道上踩單車，其照片在網上流傳，賽會昨日發表聲明，嚴厲懲處這名姓孟的跑手，除了取消今屆比賽的成績，並終身禁止參加徐州國際馬拉松。

在周日（3月24日）舉行的徐州國際馬拉松，有人發現號碼布D2113的選手竟然在賽道上踩共享單車，在網上引起關注。有網民翻查她的成績，發現她用了5小時38分36秒完賽。

有跑手在馬拉松比賽中踩單車。（互聯網）

徐州國際馬拉松賽組委會昨日在網站發聲明，嚴懲這名D2113選手孟某平，指她在比賽中違規使用交通工具。賽會稱，大會判裁曾經勸阻孟某平，但她竟然再次踩單車。賽會宣布，取消孟某平在今年賽事的成績，並罰她終身不得再參加徐州國際馬拉松。賽會還把是次事件上報中國田徑協會，請田協作進一步的懲處。

徐州國際馬拉松賽會昨日宣布懲處。（互聯網）

網上流傳號碼布D2113的選手花了5小時多完賽。（互聯網）

除了有選手踩單車外，今屆徐州國際馬拉松尚有其他小插曲，例如有自稱賽事義工的網民表示，有很多市民到補給點搶水、香蕉等物資。

今年徐州國際馬拉松有約2.2萬名跑手參加，其中7000人參加全馬，8000人參加半馬，還有7000人參加歡樂組。賽道途經雲龍湖、雲龍山、中國礦業大學及大龍湖等徐洲景點。最後，中國的多布杰以2小時10分31秒贏得全馬男子冠軍，而馬玉貴則以2小時31秒6秒得女子冠軍。

賽會經調查下，重罰這位踩單車的選手。（互聯網）