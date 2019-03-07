【馬拉松】休季別停步！　出走海外馬拉松　由亞洲跑到歐洲

香港跑季踏入尾聲，跑手會安心休息，還是心癢癢跑下一場馬拉松？ 如是後者，不妨參加海外賽事，我們挑選了3場海外馬拉松，不去跑，讀完都可以略為了解當地特色。

大會表明「如果是想要追求打破紀錄的人，不在我們的邀請之列」。（中國視覺圖片）

梅鐸紅酒馬拉松（Marathon Du Medoc）

馬拉松跑手訓練多月，耐力不會立即煙消雲散。身體能應付馬拉松，不代表心態仍想衝擊更佳成績。法國的梅鐸紅酒馬拉松（Marathon Du Medoc）就要有耐力，才能更享受的比賽。賽事9月舉行，限時6小時30分鐘。別以為限時寬鬆就沒有難度，只因賽事有無數美酒佳餚供應，例如紅酒、生蠔、牛扒、芝士和鵝肝醬等。跑手飲飽食醉，還要完成馬拉松，絕對是另類難度。這個像嘉年華的比賽，完成獎品是與體重相等的紅酒，跑手們記得食飽一點。

賽事日期： 2019年9月7日

網站：https://www.marathondumedoc.com/en/registrati

杯中不是水，而是紅酒。（中國視覺圖片）

這是葡萄園嗎？。（中國視覺圖片）

神戶馬拉松

香港人最愛的日本怎能不推介？2019的神戶馬拉松將於11月17日，4月4日開始接受報名。大家可在3月小休，4月才決定是否報名參賽。神戸馬拉松可算是日本馬拉松的發源地，在神戶市役所前有一個日本馬拉松發祥地紀念碑。為什麼只是可算呢？因為它是紀念1909年舉行的「馬拉松大競爭」（マラソン大競争）而設，當年有408名跑手報名，合資格出賽只有20人，那場比賽全程31.7公里與現今的馬拉松距離有分別。神戶馬拉松會由市區跑到海邊，最高與最低海拔相距不足30米是很平坦的賽道。

賽事日期：2019年11月17日

網站：http://www.kobe-marathon.net/2018/news/

是大鐵人呀！（主辦單位圖片）

有很多吉祥物為跑手打氣。（主辦單位圖片）

赫爾辛基城市馬拉松（Helsinki City Running Day）

赫爾辛基是是芬蘭的首都，看北極光和參觀聖誕老人村外，還可參加馬拉松。赫爾辛基城市馬拉松是芬蘭最大型的馬拉松，而且有4人一組的馬拉松接力賽等組別。這個賽事已是第39屆舉行，芬蘭有千湖之國之稱、科技發展又重視保育。因此賽道會由城市走到郊外，還會沿橋和海邊通過不同小島，賽道很有獨特和有多個組別，很適合觀光兼跑步。

賽事日期：2019年5月18日

網站：https://www.helsinkicityrunningday.fi/helsinkicitymarathon/

賽事在自然環境中起跑。（主辦單位圖片）

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