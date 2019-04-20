【01跑記．巴黎馬拉松】從香榭麗舍大道出發　一步步讀巴黎故事

「邊到跌低，邊到企番起身！」今次跌低，卻不太想起身。 最後積極戰勝消極，決定再戰馬拉松。 長時間花心力練跑，未必有好結果，至少不會年老時悔恨。 我不強橫，但想取得自己該得到的成績。

上周日（4月7日）出戰巴黎馬拉松，最初25公里，時間理想，配速在3小時30分鐘內，我還提醒自己不要發力和跑太快，以為十拿九穩，怎料未到30公里開始抽筋，結果以不滿意的PB完走。我為隊友們撰寫訓練計劃，沒一次失望而回，輪到自己上陣卻未如理想，原因就是前篇跑記寫下的3個要素，早知道自己善教多於當運動員，長大後仍沒改變。

當時氣溫只有攝氏6度，十分寒冷。（區嘉俊提供）

我的訓練模式偏重針對10公里，每次有工作需要才急趕地改練馬拉松，按此方式，永遠不會夠時間轉換引擎。今次敗績使我很失落，想過放棄「練馬」，反正強項不是長距離。沉澱過後，還是決定「邊到跌低，邊到企番起」，夏季繼續練長課，花一年時間準備下一場馬拉松。分享感受後，就要暢談氣氛和路線皆一流的巴黎馬拉松，我認為它的吸引力不下於東京馬拉松。

馬拉松賽道也是時光隧道

巴黎迷人之處在於像時光隧道，百年歷史的建築物和街道風貌都保留下來。近6萬名跑手在香榭麗舍大道出發，途經協和廣場、歌劇院、巴士底監獄、文森森林等，每個景點都有歷史故事，賽道兩邊的樓宇比父母經歷更多歲月，置身賽道，跑手就是讀故事的人。半途回程，不單可眺望塞納河另一旁的巴黎鐵塔，更可在30公里位置把鐵塔攝鏡頭內。34公里開始是廣闊的布洛涅森林，凱旋門就在終點後，完成馬拉松的人，都是凱旋之師。

氣氛不遜於東馬跑手實力強橫

我曾在吳哥窟、台北和悉尼等地比參賽，當中東京馬拉松氣氛最好，巴黎馬拉松竟不遜於它。42.195公里沒有冷場，賽道兩旁佈滿由家庭組成的打氣團，全程「ALLEZ（去）」不絕於耳。我後段失速和抽筋，他們多次讀出號碼布上名字「ALLEZ，Ka Chun」，陌生人落力呼喚自己名字，打從心底感動。沿途更有多隊樂隊，演奏出激昂歌曲，未到半馬距離，我已習慣有音樂相伴，多番期待樂團登場演奏。

大會有配速員，我與3小時30分的配速員一起走了很久。（區嘉俊提供）

比賽時跑得愈快，身旁該愈少跑手，我用5分鐘內配速跑了25公里，身旁跑手卻極多，大概4分30秒都是一樣。別說香港，就是日本水平也沒有這麼高。當時氣溫只有攝氏6度，大量跑手互相擋風確是舒適很多，遺憾是兩腳不爭氣，我漸漸放慢腳步，跑手們透過拍背和說「ALLEZ」以示鼓勵，比賽氣氛就是靠賽道內外一起凝聚。

氣氛沒有隨比賽完結而煙消雲散。賽後一天，我走進羅浮宮，有參觀者頸上掛上完賽獎牌，亦有參觀者穿上完賽襯衫，可見大家都以馬拉松為傲。至於我， 3年前未跑初馬，由羅浮宮慢跑到塞納河旁已期望參加巴黎馬拉松，今次實踐所想，成績不理想仍很感動。

賽事內容分享完畢，關於巴黎馬拉松的文章尚有一篇，就是01測試，測試主角是伴我出戰馬拉松的MetaRide。

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羅浮宮兩名互不相識的陌生人，一名帶上完賽獎牌，一名穿上完賽襯衫。（區嘉俊提供）

完賽有獎牌和紀念tee。（區嘉俊提供）

每一名跑手都有背包，獎牌刻有凱旋門。（區嘉俊提供）

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