【01齊跑．謝利】每月MinPlay第一炮　七月跟謝利一起為PB備戰

跑步界常言：沒有奇蹟，只有累積； 能夠稱為「跑季終極目標」，總不可能一步登天，而是透過完成一個又一個的短期目標累積而成； 01齊跑「每月Min-Play」邀請不同跑步名人，就各自的終極目標定下每月的「最低里數」； 7月的「追Min-Play」跑手，就是爭取大阪馬拉松跑出個人最佳時間的旅遊達人Jerry C（謝利）； 各位會一起以他的目標里數為今個月的基本任務嗎？

談到Jerry C，大眾通常都會想起他「旅遊達人」的身份，足跡遍及全球60多個國家、600多個城市，跟大眾分享周遊列國的旅遊與時尚心得。但隨着跑步旅遊愈見興盛，旅遊的定義比以往任何時代都要多元化，身兼跑步與旅遊愛好者的Jerry C，也開始思考另一種旅遊模式。事實上，這個旅遊達人的跑齡不算太長，大學時代因為青年思考前路時的偶感迷惘與壓力，因而透過跑步換取清靜大腦的思考空間。然而跑步於當時不過是釋放壓力的方法，他實在稱不上是「愛好者」甚或跑手。直至2017年初，Jerry首度於洛杉磯完成人生中首個馬拉松，用一種全新的方式探索一個城市，同時挑戰自己，當刻，心中的「跑魂」方真正燃燒。

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Jerry於2017年完成初馬，然後便一發不可收拾。

「每一年 我都要PB一次」

怎樣才算是「跑步愛好者」呢？Jerry由2017年開啟了「長跑模式」之後，之後日子平均每年都會跑3、4個全馬比賽。現今的PB（Personal Best）剛好於初馬後一年，2018年3月於韓國慶州櫻花馬拉松時創下，時間為3小時51分，相對於洛杉磯馬時又抽筋、又發燒之下用意志捱完比賽，這個進度對自言運動天份毫不出眾、卻倔強非常的Jerry來說，已對得住自己有餘。他說：「我從來不是一個運動員，不是一個跑步能力高的人，但當我去由勉強完成，到連續四次Sub 4之後，跑步給了我與別不同的成就感，因為我覺得只要一直相信自己，一定能達到目標，這種力量放到任何事情上都一樣。我亦為我的跑步生活定下一個目標，每一年，我都要PB一次，比以往做得更好。」

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去年曾經挑戰大阪馬，今年再回來，成為完成年度目標的最後機會。

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今年三戰皆不理想 大阪馬是最後機會

心水清的讀者或留意到，Jerry的PB於2018年3月創下，換言之，2019年至今踏入第7個月，他的目標還未達成。「今年我共跑了3個馬拉松，本來計劃在3月的東京馬拉松PB，自問為此亦下了苦功，算是準備充足，可惜人算不如天算，比賽當日下雨，我只能以4小時07分左右的時間完賽，十分憤恨。一個月之後我又參加了哈薩克馬拉松，身體狀態未回復，未及訓練，上落坡更佔了整條賽道的85%，好辛苦、好吃力，成績亦不理想。換言之，今年我實現PB目標的機會，就只剩下12月的大阪馬拉松了。」Jerry解釋。

為完成大阪馬PB的目標，現在已是備戰的時候。

跟Jerry一齊跑 7月MinPlay：60公里

坐言起行，即使是天氣炎熱的跑步淡季，Jerry亦決心從現在開始備戰大阪馬拉松，並接受「01齊跑」的邀請，參加本月的「每月MinPlay」計劃。當然，由於氣溫實在炎熱，當前Jerry不敢定下太高里數目標，先以維持跑動的60公里為最低要求，但他暗暗希望跑到80公里以上。

一個人跑也太悶了，各位會跟隨Jerry的計劃，一起跑，以60公里為本月的「MinPlay」，贏取01齊跑的「7月MinPlay」虛擬章嗎？

下周一（7月8日），繼續跟更新各位與Jerry的訓練動向！



一齊跑 <每月MinPlay>活動

如果你找不到跑步的動力，就讓我們給你一個起跑的理由！

01齊跑「每月MinPlay」活動，每月邀請不同跑步人，為跑季目標定下一個「最低里數」（MinPlay），作為一眾01跑手月度的基本目標；

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7月之內跑夠60公里並同步數據，就可獲得7月的「MinPlay章」。Tag你身邊總是藉口多多的朋友，一起跑！一起進步！