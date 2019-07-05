【01齊跑．Sandy】抵埗一刻開始調整身心　分享5個遠征備戰心得

上次分享過選擇日本賽事的準備工夫，報名、付款、預訂機票酒店做齊過後； 不如今次我分享一下，抵達比賽城市後，我會如何備戰馬拉松吧。 （編按：本文為Sandy投稿，由《01體育》編輯）

參賽手續完成了，下一步跟任何海內外馬拉松比賽都一樣，按照課表練習去！衝圈Tempo Run練速度，長課里數慢慢上。三個月的艱苦訓練後，大概都可以用較輕鬆的心情迎接比賽了。這些訓練太多專家高手，不用我多說了。今次我想分享的，反而是抵達比賽城市後，我會如何備戰馬拉松。

【01齊跑．跑向日本】送你沖繩那霸馬拉松名額 暖冬之中輕裝衝刺

準備得好，才能爭取好成績嘛。

1.肝醣超補法

老實說，非常偏食的我，平日在香港極難成功；

由於我很喜歡麵包、白飯和即食麵，加上我是個可憐的打工仔，還要我先於頭三天減碳嗎？根本沒有心力和時間為此花心思，還要我天天吃西蘭花、雞蛋、雞翼，不到兩天就會狂躁。相反，到日本旅遊，減碳完全沒有難度，三文魚、拖羅、和牛、蟹，處處皆是，吃得開心又壓力全消。經過三天減碳後，加碳就更加容易。24小時拉麵店讓我瘋狂加量，不少燒肉店更是白飯任裝。不過要注意賽前一天還是不要吃得太油膩，刺身也盡量少吃，以免比賽時肚瀉。

日本不少燒肉店都是白飯任裝，加碳更加容易。

【01齊跑．跑向日本】送你沖繩那霸馬拉松名額 暖冬之中輕裝衝刺

2.賽前兩天減少步行

我明白，日本很多地方Shopping，旅程中爭分奪秒、東奔西跑、由朝行到晚都是很多朋友最愛的活動；但比賽前兩天，還是先忍忍腳，盡量減少步行吧，以減輕雙腳負荷。找個景色優美的地方打個卡拍個照，輕輕鬆鬆hae遊一下，就能以最佳狀態迎接比賽。

比賽前盡量減少步行，找個景色優美的地方打個卡拍個照好了。

3.避免穿戴新裝備

雖然EXPO能夠買到很多跑步裝備，很想立即將所有新品放上身，但我還是盡量避免比賽當日穿著。很多人都知道新鞋未必穿得舒適，但其實即使是新衣服，其袖口、領口位都可能未夠柔軟，有機會磨損皮膚。新帽在攤檔中可能感覺合身，但長時間穿著後的變化，還是要跑過才知，路途上才發現不適合自己的頭型，就太遲了。因此，所有裝備都需要先嘗試和磨合，最好還是穿著平日自己覺得舒適的衫褲鞋襪吧。

EXPO買了很多跑步裝備，但都先不要穿了。

4.號碼布貼在當眼位置

又靚又充足的大會相片，是我喜歡跑日本馬的原因之一。這不難理解，很多比賽的賽道景色總是特別優美，例如神戶大橋、長野的小黃花、富山馬的紅葉樹等等，比賽相片因而特別吸引。而且很多日本馬的相機位前方都會有大大個標示，決心影靚相的跑手絕對不會錯過。然而，跟大多數比賽一樣，大會以號碼布識別跑手，所以志在「中槍」的跑手，要記得預先將號碼布扣在衣服前方，並且要測試一下是否扣得四四正正，跑動時會否移位。若大會未能辨別選手的號碼，相片便會跌進未能識別號碼的相簿區，賽後便要逐張相費神搜索了。

5.預算需要的能量Gel

每個賽事都有不同的補給品，有些伙食好一點，如金澤馬和大阪馬，跑手或許不用自攜那麼多能量Gel或能量棒，自然可以輕裝上陣爭取好成績。但如名古屋馬，就只有水、能量飲品和較簡單的輕食，跑手於賽前最好先溫習一下補給站和水站的資料，再決定帶多少能量補充品上路。

你也有機會有機會贏取【那霸馬拉松套票】！親身到日本旅跑！

按此下載《香港01》App 登入01齊跑

用里數換運動潮物兼海外馬名額 按此了解01齊跑玩法

立即登記成為01會員，進入「01齊跑」，選擇「馬上成為01跑手」，綁定跑步裝置；

點選「立即參與」參加「01齊跑 跑向日本 那霸馬拉松」，跑夠21公里同步數據，回答「那霸馬拉松點解吸引你去跑」，即有機會贏取【那霸馬拉松套票】乙份！

（按「詳情」顯示條款與細則／按「立即參與」表示同意條款與細則）