【越野跑】香港跑山賽年均逾百場　提高搞手門檻之利與弊

香港的越野跑山賽愈來愈多，路線亦愈來愈長，年均172場越野跑賽，而賽道超過50公里的長途賽數目近10年升兩倍。有越野跑手認為香港山賽過多，漁護署應該加強規管，但如果減少山賽數目的話，會否犧牲一些具特色的小型賽事？有多年歷史的大型山賽又會否「奉旨」獲批？

據越野跑雜誌《Asia Trail Magazine》在2016年的資料，該年香港有120場越野跑比賽，在亞洲地區中排名次席，僅次於122場的中國內地。一個彈丸之地所舉行的山賽，幾乎跟中國內地看齊。

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樂施毅行者賽道100公里，是全港最大規賽的遠足籌款活動。（樂施毅行者提供/資料圖片）

近五年年均172場山賽

漁護署向《01體育》提供的資料指，由2014年至2018年的5年間，署方發出了862張於郊野公園舉行越野跑步比賽的許可證。換言之，在過去5年，香港的郊野公園年均舉行172場山賽，平均每星期有3.3場。

此外，漁護署在公開講座中披露，長途山賽數目穩步增長。在10年前，賽道50公里以上的比賽，每年只有約10場，但到2015年突破20場，而在2017年的長途山賽更超過30場，其中路程最長的比賽達188公里。活動時間方面，平均每場8小時，而最長的比賽達61小時。

香港越野跑手曾小強縱橫山頭野嶺十多年，見證住山賽的蓬勃發展。他說：「我由2005年轉玩越野賽，以前選擇真的不多，有幾場比賽是一定要去玩。就算你全部比賽都參加，但都不會誇張到一星期會有幾場比賽讓你選擇，每星期頂多一場，而暑假天氣熱就根本不會有比賽。不過，現在多到直情『乜有呢個比賽咩』，不知道那是什麼比賽來的。」

曾小強承認近年香港的山賽愈來愈多。（顏銘輝攝）

黃浩輝認為香港山賽的數目及密度都比外國高。（顏銘輝攝）

曾小強慨嘆：「我的確覺得過多，無論人數及比賽數量都多。有些日子，好像天氣開始轉涼，由10月到3月，可能一星期會有幾場比賽，其實真的很多。」曾經舉辦小型山賽的越野跑手黃浩輝亦有同感，他說：「香港地方太細，我有留意外國的比賽，例如澳洲及新西蘭。別國地方更大，都不會個個星期有比賽，不會同一個縣或者區域入面連續幾星期有比賽。」

曾小強：單方面限制山賽或招反對

儘管漁護署已經有機制限制山賽，例如同日同一個郊野公園地區不可有多於一個越野跑活動，但黃浩輝認為並不足夠，他覺得要提高門檻，減少比賽。曾小強亦同意減少比賽數目，他說：「大自然需要時間去修復，你不能無間斷地使用而沒有持續的維修。」不過，曾小強並不贊成政府一刀切限制山賽數目，他解釋：「如果你單方面去禁一件事，而那件事又很受歡迎的話，就會出現很大的反彈。」

本身是香港越野跑總會創會成員的曾小強續說：「現在實在太多人用，適當的控制是需要的。但一定會有聲音表示，為什麼要有限制！大自然是大家的地方及共享的資源，都有跑手想這樣玩，否則就不會那麼多人參賽。你需要跟那些人商量一個政策。」他認為漁護署要做好把關的工作，但事前應該跟山賽搞手商量，去取得一個平衡點。

曾小強認為漁護署不應單方面削減山賽的數目，要跟山賽搞手多多商量。（顏銘輝攝）

周佩欣認為減少山賽的數目，並不會減少上山的人數。（顏銘輝攝）

毅行者搞手​：政府應檢討山賽數量

如果當局收緊山賽准許證的數目，小型山賽肯定首當其衝。大帽山精準賽及大帽山之美的搞手周佩欣擔心歷史悠久的大型山賽會較易獲批，對小型山賽不公平。她還認為郊野公園可以承受到現時山賽的數目，她說：「有那麼多人喜歡上山，就算沒有比賽，那些人都會上山操山，你都減不到上山的人數，只是未必集中在一個地方。」

作為香港最大型的遠足籌款活動，樂施毅行者的搞手樂施會籌募經理（活動）黃玉閒認為漁護署需要檢討現時山賽的數量，她說：「在資源有限之下，應該想一想怎樣分配，社會才能有最大的得益。當愈來愈人申請的時候，規則及收費不變，一定會出現問題。這個檢討會是很大的工程，但我覺得政府應該要做。」

黃玉閒（右四）認為漁護署需要檢討現時山賽的數量。（受訪者提供）

現時各山賽搞手已經要鬥快爭場地及日子，若果收緊規管的話，搞手之間的競爭肯定會更激烈。黃玉閒續說：「搞山賽有競爭性，大家都想爭取跑手最喜歡的路以及最好的時段去搞一個活動，所以一定會有討論，為何你可以，但我不可以？大家可以拿出來討論，看看大家背後的理念，做出來的效果，大家攤出來講。我們每年籌到幾錢，錢怎樣用，都會透明地公開出來。」

相比起小型山賽，已經有37屆歷史的毅行者會否得到特別「優待」引來其他搞手不滿？黃玉閒回應：「有其他主辦機構可能覺得，為何毅行者可以這樣那樣，但他們就不可以？我們就會答，我們用了很多資源，例如在環保、教育及安全方面，當然這是我們自己看自己。我們是負責任的郊野公園使用者，我希望大家都有這種心態，而不是剝削者。」

旅聯主席：引入山賽「休漁期」

另外，中國香港旅行遠足聯會主席周國強亦指出，越野比賽太多無疑會損毀路徑。他說：「我個人認為漁護署是責無旁貸，因為他們是負責批核，他們應該考慮一條山路上一年內有幾多人比賽。太多人用的時候，就應該要有適當的調配，就好像打魚會有休漁期。」

環保團體綠惜地球近年積極參與行山徑保育及維修的工作，社區協作總監鄭茹蕙建議為天然山徑設「休息期」，她說：「石屎路的影響不大，踩來踩去都是石屎，但天然路段的話，如果你不斷重覆每星期都有大型活動，耗損度真的很高，可不可以在天然路段設「休息期」讓大自然復元？政府也需要時間做基本的修復工作，如果不停有比賽活動，真的做不到修復。」

周國強今年初出席嶂上登山節。（顏銘輝攝/資料圖片）

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙（左）建議為天然山徑設「休息期」。（勞敏儀攝/資料圖片）

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