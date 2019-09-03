【越野跑】跑山活動對行山徑損耗研究　中大教授建議規管山賽數目

跑山或者越野跑比賽會對行山徑造成什麼影響？ 中文大學地理與資源管理學系副教授伍世良，以及美國北卡羅萊納州立大學公園、康樂及旅遊管理學系教授梁宇暉等前年底發表論文，研究一條在大潭郊野公園的行山徑，於山賽前後的分別。 研究發現，跑山比賽對山徑的闊度、深度、路表情況及泥土結構皆有影響，部分能夠隨時間恢復，但亦有影響在山賽後7個月仍然存在。伍世良認為香港山賽過多，建議當局規管越野跑活動的數目。

跑山及越野跑在香港愈來愈盛行，大型比賽及活動不斷增加，據這份研究指，香港的越野跑活動由2008年的10個增加至2015年的64個，而且部分跑山活動的參加者人數明顯上升。因此，他希望這個研究可以從科學角度了解跑山活動對行山徑的影響。

伍世良去年訪問時說：「我覺都幾多（山賽），你想想香港這個細小的地方，差不多每星期都有比賽，比賽的人數、次數都有增加，賽道的長度都比以前長。」

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談（按此瀏覽）

伍世良（右二）教授獲邀出席由環保團體綠惜地球舉辦的講座，分享他對山徑的研究；梁宇暉（左二）教授亦有出席。（顏銘輝攝）

舉辦山賽是賺錢活動

伍世良強調，跑山運動健康，值得鼓勵，但如果大量跑手在短時間內密集地使用天然行山徑，則會帶來影響。他說：「個別幾個人去跑山，在公平性上，不應該去阻止，甚至應該鼓勵。不過，一去到比賽，意味住在一個短時間內，會有很多人跑過。渣打馬拉松幾萬人參加，你可能覺得一千幾百人的山賽不是大數目，但對於容易受破壞的山徑及郊野地方，都足以造成嚴重的影響。」

伍世良在去年的訪問還提到，不少山賽都涉及巨大的商業收益。他說：「假如500人參加，每人收500元，已經有25萬。這也解釋到山賽在香港流行的原因，有很多人去做搞手，這是一種賺錢的活動。如果一些比賽涉及商業性質，是否應該被規管？在現行法例上，沒有考慮到。舉辦的團體需不需要負擔一部分維修的成本？大家可以去商討。」

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伍家良認為，社會可以討論山賽搞手應否分擔賽道的部分維修成本。（顏銘輝攝/資料圖片）

研究「MSIG 香港50」賽道

這個研究抽取越野跑賽「MSIG 香港50」在2015年的一段約一公里的賽道，考察這段天然行山徑在比賽前、比賽後一日、比賽後一個月以及比賽後7個月的情況。這段路之前從未舉行過山賽，也是冷門的行山徑，較少行山客路經。另外，研究還抽取了附近其中一段環境相似的非賽道山徑作對照。

經超過400名參加者使用後，研究人員在賽後量度，發現該段行山徑比賽前更深更闊，路面的枯草落葉比例減少。伍世良解釋：「最健康的小徑結構，表層應該有些鬆散的天然物料，例如枯葉、草根，可以為泥土提供養分。」經大自然的7個月時間修復，這三方面回復至賽前水平。

樂毅施行者是香港最大型的越野跑活動。（樂施毅行者提供/資料圖片）

香港每年有多項長途山賽，包括The North Face 100。（由大會提供/資料圖片）

研究發現，山賽後的泥土壓實程度明顯增加，一個月後惡化。伍世良說：「泥土壓實了，空氣減少，影響雨水下滲的程度，地面水流增加，會導致更嚴重的水土流失，而且泥土太實，不利植物生長。不過，有雨水、小動物等，理論上經過一段長時間的話，泥土會鬆。」賽後7個月，這段山徑的壓實程度回復了。

山徑泥土結構糙化

不過，這段行山徑的泥土結構變得粗糙（coarsened），在7個月後仍未能恢復至賽前情況。伍世良說：「泥土主要有由沙、粉沙及黏土組成，不同的比例會形成不同的泥土。我們見到顆粒的大小是粗化了，沙多了。」泥土中的團聚體（Aggregate）亦變細，伍世良續解釋：「團聚體愈大粒愈好，泥土中的顆粒可以黏在一起。團聚體變細，就可能代表沖刷出現。」

此外，行山徑的退化現象（degradation featurese）在研究期內亦沒有恢復，賽前研究路段有15條樹根從地面暴露出來，賽後升至32條， 7個月後，仍然有相同數量的樹根暴露出來。

伍世良教授認為越野跑沒有問題，但應該規管山賽及越野跑活動的數目。（顏銘輝攝）

論文建議規管越野跑活動的數量及規模，「沒有可能在郊野公園中完全禁止這類活動，但當局可以拒絕大型山賽在敏感的行山徑上舉行」。伍世良不建議多於300人的跑山活動路經闊度少於1米的天然小徑，並解釋：「如果小徑闊度不足1米，本身又少人用，山賽造成初次破壞的影響會較大。今次的研究起碼讓漁護署知道，一條小徑受山賽造成的影響。」

越野跑在千禧年才興起，所以當局建設郊野公園及大部分行山徑時，由法例到設計都沒有考慮到跑山比賽。伍世良提出一些想法：「大型活動可以選擇一些已經被輕度破壞的路。根據統計曲線，通常一開始的破壞程度較大，當去到輕度破壞，之後的破壞影響不會太大；但當去到某個程度的嚴重破壞時，影響又會加劇。」

伍世良又提出另一個想法：「舉例有10條行山徑，如果我們真的要造成破壞，會不會集中只破壞一條，保留其餘9條，在策略上可以嘗試。」他強調：「我們不是要零破壞，而是做個平衡的考慮。」

伍世良表示並非要零破壞，而是要有一個平衡的考慮。（顏銘輝攝/資料圖片）

參考論文：

Ng S‐L, Leung Y‐F, Cheung S‐Y, Fang W. Land degradation effects initiated by trail running events in an urban protected area of Hong Kong. Land Degrad Dev. 2017;1–11. https://doi.org/10.1002/ldr.2863

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