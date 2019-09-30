【BMW柏林馬拉松】魏賡黃芷銦戰勝低潮　成今屆最快香港跑手

如果跑快3秒，比基尼就能在今屆BMW柏林馬拉松刷新世界紀錄，但觀乎香港跑手的戰績，大都以個人最佳時間（Personal Best，PB）畫上完美句號，包括今屆賽事戰績最佳的香港男、女子跑手魏賡及黃芷銦，更比舊PB大為進步，一同藉着柏林馬重拾佳態。

「芷銦」以2小時41分09秒戰畢今屆賽事，把PB推快近8分鐘（舊PB：2小時49分54秒）。今年逐步走出低潮的魏賡，跑出2小時26分15秒，達到賽前「Sub 230」的目標之餘，更以新個人最佳時間正式宣告自己強勢回歸。

黃芷銦去年受傷患困擾，今年逐漸重拾佳態，跑出2小時41分09秒。（公關提供）

芷銦從2017年起挑戰全馬，之後於黃金海岸馬拉松、亞洲馬拉松錦標賽和渣馬打馬拉松接連跑出佳績，大學畢業後更毅然踏上全職跑步之路，追逐外界都認為不可能的奧運夢。儘管有個好開始，但芷銦去年不幸受傷，阿基里士腱、右膝外側、髂脛束……莫說跑步，連站立都覺痛。失望、痛心、迷惘，芷銦甚至曾經偷偷落淚，猶幸在教練陳家豪和姚潔貞、隊友和物理治療師鼓勵下，慢慢治好傷患，終在2019年復甦，今屆柏林馬更跑出PB，繼續挑戰「師母」姚潔貞的長跑天后寶座。

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魏賡達到「Sub 230」的目標，以2小時26分15秒跑出個人最佳時間。（公關提供）

另一「強勢回歸」的跑手就是魏賡。從2017年渣馬成為最快本地華人跑手後，全職路上表現反覆，曾於亞錦賽成為突破2小時30分，成為「230大軍」，但近一年卻被一眾新星如周漢聶、黃尹雋等後上。以7月黃金海岸馬拉松熱身後，魏賡終在柏林突破2小時30分08秒的舊PB，達到賽前目標，綜觀2019年男子馬拉松戰績，「22615」排名第2，僅次於「22557」的周漢聶，看來魏賡已全面復勇，也向本地長跑群雄宣布自己強勢回歸。

5名香港跑手孫鎮傑（左起）、黃芷銦、尹焯熙、魏賡和司徒兆殷一起於柏林馬拉松跑出佳績。（公關提供）

BMW今年派出i3、i8、THE 1 、THE 3、THE X2、THE X3、THE X6 分別擔任BMW 柏林馬拉松的安全車及領航計時車，帶領超過3萬名世界各地的跑手征戰42.195公里，創造歷史！電動車着重環保，達到零排放目標，不會影響跑手表現及健康。

不少跑手遠赴德國出戰被譽為六大馬拉松中「最好跑」的柏林馬拉松，魏賡（左起）、司徒兆殷、黃芷銦、尹焯熙和孫鎮傑，各自為目標而戰。（公關提供）