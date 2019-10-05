【01齊跑．Kimmy】為心靈充好電　回港才有力量跑下去！

是時候跟今個月以120公里為「MinPlay」的水陸兩棲跑手Kimmy計數了；十月過了5日，Kimmy的里數是...... 6公里！？什麼！？ 原來剛跑畢柏林馬拉松的她，正身處波蘭克拉科夫邊旅行、邊休腳；還有百多公里，回港再跑真的趕得及嗎？

10月的「MinPlay」又開始了，這個月<01體育>找來了入水能潛、出水能跑的跑手Kimmy當「領跑手」，而本月正處於她參加柏林馬拉松與紐約馬拉松之間的日子，有適當的里數維持比賽狀態，是她當下的首要要求，於是她定下了120公里的目標，相對於平日她維持月跑200公里上下，已經稍稍調低了，以她的能力，理應毫無難度吧；然而，經歷了一場成功Sub-4的比賽後，我第一次跟Kimmy作結算，結果，也令我嚇了一跳......

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行程緊湊，柏林馬之後才跑了6公里。

「6公里，哈哈，其實我在柏林馬拉松之後，安排的行程非常緊湊；遊走完柏林，現在又到了波蘭的克拉科夫，兩日前才找了個時間，輕輕鬆一鬆腳；事實上，跑完那場比賽之後我還想休息一下，都是計劃之中。」Kimmy解釋。

這亦確是馬拉松旅行的吸引之處，對任何人來說，跑步不可能是生活的全部，馬拉松旅行所追求的，既是作為心態與體能上的挑戰外，也是一種讓自己走訪世界各地，見識各地風土人情與增廣見聞的好方法。而且，親自用腳步穿越城中大街小巷，觀察到的物事與角度，總比一般走馬看花更加細緻，令身心皆有所得着；Kimmy亦表示，自從5年前開展了運動生活後，近年最已喜歡上這種型式的旅行，跑步和潛水都幾乎是計劃行程時必然考慮的環節，至於什麼才是重點？比例如何分配？則按每次情況與心情而定。

臭名昭彰的奧斯威辛集中營令Kimmy感觸尤深。

難得到了歐洲，Kimmy在賽後先走訪了柏林圍牆等歷史遺跡，然後再馬不停蹄地飛到克拉科夫，參觀了克拉科夫城堡和舊城區之外，還有臭名昭彰的奧斯威辛集中營，令Kimmy感觸尤深：「這個集中營就是70年前納粹德國屠殺猶太人的地方，我參加了當地的旅行團，導遊沿途講解它的運作流程，那座建築用作什麼用途？那座又是毒氣室等等，幾年間『合法地』殺了110萬人！看得人非常心寒；再回看香港，感覺更可悲，沒有人知道明天會發生什麼事，確實叫人更加需要珍惜當下，可以繼續跑已經很幸運。」

為自己充好電後，Kimmy回香港會繼續努力了。

從來無人能夠預知前面的路程會順利，還是艱辛，只能夠盡力應付，不放棄才有成功的機會；心靈上的感悟，彷如為Kimmy充一充電，下星期回港之後，她決心重新開始長課訓練，對於那剩餘的114公里，作為征戰紐約馬拉松前的準備功夫，她依然樂觀。

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一個人跑也太悶了，各位會跟Kimmy一樣為自己定下一個月的跑步計劃，一起跑，選擇50公里/70公里/120公里為本月的「MinPlay」，贏取01齊跑的「10月MinPlay」虛擬章嗎？

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