【馬拉松】歌絲姬破塵封16年世界紀錄不停步　冀挑戰2小時10分

長跑界經歷一個「破紀錄」的周末，傑祖基在周六創下史上首個「Sub 2」成績；肯亞女子跑手歌絲姬（Brigid Kosgei）不讓傑祖基專美，在芝加哥馬拉松跑出2小時14分04秒的時間，打破塵封16年的女子馬拉松世界紀錄。

現年25歲的肯亞女跑手歌絲姬，在去年的芝加哥馬拉松，首度造出2小時20分鐘以下，而她在今年4月的倫敦馬拉松跑出2小時18分20秒的成績，成為最年輕贏得倫馬的跑手。歌絲姬今年再戰芝加哥馬拉松，最終拋離第二名的跑手近7分鐘，以2小時14分04秒完成賽事，贏得芝馬冠軍外，同時打破塵封16年的女子馬拉松世績。

歌絲姬坦言未曾想過打破世界紀錄。（路透社）

歌絲姬比原有的世界紀錄快超過1分鐘，世界上只有22名男子跑手曾造出比歌絲姬快的時間。該名肯亞跑手在賽後直言未有預期打破世績，而她表示將繼續努力，進一步改寫紀錄，「我從來沒有預期可以破紀錄，但我感到我的身體容許我繼續跑下去，所以我感到十分奇妙。我認為女子跑手有能力造出2小時10分的時間，所以我將會努力訓練，專注再度打破紀錄。」

歌絲姬造出2小時14分04秒，打破女子馬拉松世界紀錄。（路透社）

英國跑手寶拉列格夫（Paula Radcliffe）在2003年倫馬造出2小時15分25秒的女子馬拉松世界紀錄，在16年後才有人打破，亦是戰後保持最長時間的馬拉松世績。列格夫同樣在芝加哥見證自己的紀錄被打破，她表示當歌絲姬跑至中段，她已知道自己的紀錄將被打破。

在2003年由寶娃列格夫創下的世界紀錄，保持16年後終被打破。（Getty Images）

另外，英國著名跑手法拉（Mo Farah）在芝馬造出2小時09分58秒，比早前3次參加馬拉松的時間為差，最終以第8名衝線，未能衛冕冠軍，而冠軍由早前贏得波士頓馬拉松的Lawrence Cherono奪得。

法拉造出個人馬拉松最差的時間，無緣衛冕芝馬冠軍。（路透社）