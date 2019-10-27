【01齊跑．Kimmy】過去比賽「甩漏」太多　紐約馬前必做足功課

距離11月3日紐約馬拉松進入倒數，為此而備戰「10月MinPlay」領跑手Kimmy則連續兩周發力，以125公里率先完成月初定下的任務，安心休腳迎戰個人首次美國馬拉松。 事實上，跑齡只得一年多的她，縱使進步神速，依然處於吸收經驗的階段，前幾次海外馬總有「甩漏」，好好用最後幾天做足功課，變成她的最新任務。

今日（27日）上午出席了《跑手接龍100回接力賽》，與一眾01跑手比賽過後，終可真正休休腳，身心放鬆迎戰紐約馬拉松的盛事。回想她第一個海外馬，其實不過8個月前名古屋女子馬拉松。幾個月之間，Kimmy進一步足進歐美，馬拉松經驗確實急速成長；然而回顧幾次比賽之間，縱使自以為已經很小心，卻依然總會出現些微「甩漏」。今回是她第4隻海外馬，Kimmy對於做功課方面亦變得更細心，不要白白浪費過去的教訓。

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MinPlay完成，Kimmy可正式休腳備戰紐約馬拉松了。

Kimmy回憶她第一次跑海外馬的狀況說：「那次名古屋女子馬拉松的過程實在刻骨銘心。比賽前，我看天氣報告都知道會下雨，亦有帶雨衣。但是開始比賽前的天氣卻很好，甚至跑了十多公里後依然未見下雨，所以我決定丟掉雨衣減少負擔，誰知到了後半段時卻下起雨來！全身濕透更冷得要死，而且我是個怕冷不怕熱的人，比賽狀態因而急降。雖然那次比賽的氣氛一流，但比Sub4的目標慢了10多分鐘，總是美中不足。每次比賽總有點不如意，上月的柏林馬拉松又是，就是我沒留意大會的補給飲品，是一種類似紅菜頭汁的飲料。我喝了一口已經受不了，之後再沒飲過什麼補給飲品，多少都會增加體能消耗，所以今次，我跟自己說，一定會在賽前預先視察一下賽道、氣候和比賽資料，最起碼都要考慮好帶備什麼衣服作賽。必要時，甚至要預先準備一件即將丟棄的舊衣服穿上身保暖，待自己跑一、兩公里熱身後才丟掉。由於我真的很怕冷，更要計劃好每個細節，方有機會超越柏林馬3小時50分PB的目標。」

計劃好每個細節，方有機會再做PB。

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