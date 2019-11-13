【毅行者】樂施毅行者2019取消　參賽名額及捐款可保留至下屆

原定於周五起舉行的「樂施毅行者」宣布取消。

主辦單位今午宣布，今屆樂施毅行者活動取消。毅行者原定於於周五（11月15日）到下周日（11月17日）舉行，5200名參加者以4人一隊，由西貢北潭涌出發，目標在48小時內完成100公里，行至屯門的珠海書院。連同義工及支援者，活動當日隨時有逾萬人在山上，是香港最大規模的山賽。

樂毅施行者是香港最大型的越野跑活動。（樂施毅行者提供/資料圖片）

受近日社會事件影響，多處交通受阻，毅行者參加者及支援隊近日紛紛向大會查詢賽事會否如期舉行，大會昨日下午透過Facebook表示，會在今日中午前有宣布。大會於在今日下午1時50分在Facebook上發聲明，確認今屆活動取消。

大會表示，考慮到參加者、支援隊及義工的安危後，作出艱難決定，取消今年的活動。大會宣布，今年的參賽隊伍，可以把名額及已籌得的捐款主動保留至下屆毅行者，而不打算保留資格的隊伍，則可全數退回已繳交的登記費及捐款。

如尚未領取本年度樂施毅行者紀念品的參加隊伍，仍然可於稍後前往樂施會辦事處領取。如已購買前往起點巴士票的參加者及公眾人士，亦可憑票安排退款。

大會表示，他們一直盡力作出多項相應的應對措施，嘗試令活動能夠如期順利舉行，感謝所有參加者、義工的支持。

自1981年起，這是毅行者第2次取消，上次是1982年因福克蘭戰役取消。如果以樂施會由1997年主辦毅行者計，則是首次取消。另外，2000年的樂施毅行者曾因天氣惡劣而腰斬。

毅行者是今年秋冬第3個取消的大型遠足活動及山賽。在毅行者之前，原定於10月5日舉行「圖騰跑2019」，以及10月12至13日舉行的「雷利衛徑長征2019 」，都因為社會動盪而取消。