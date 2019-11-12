【毅行者】大會明日中午前決定　今屆樂施毅行者會否如期舉行

樂施毅行者今日（11月12日）在Facebook宣布，受近期社會運動影響，會在明日中午或之前宣布，今屆樂施毅行者會否如期舉行。

今屆樂施毅行者將於周五（11月15日）到下周日（11月17日）舉行，5200名參加者以4人一隊，由西貢北潭涌出發，目標在48小時內完成100公里，行至屯門的珠海書院。連同義工及支援者，活動當日隨時有逾萬人在山上，是香港最大規模的山賽。

樂施毅行者今日在Facebook表示，很多參加者及支援隊十分關注近日社會狀況對活動的影響，所以大會將於周三、即明日（11月13日）中午或之前，公布今屆毅行者會否如期舉行。

很多網友留言，有的認為要如期舉行，例如有人稱：「每一個參加隊伍都用咗好多心力時間去準備今次嘅毅行者，希望大會可以繼續。」亦有人留言：「頂住呀！條路好安全，操咗成幾個月都無事。」

不過，也有人擔心義工及支援隊的安危，有人稱：「希望繼續，該路段影響不大，不過工作人員和運物資方面係考慮因素。」亦有人留言：「雖然麥徑一定安全，但要考慮埋Support team和義工安全。」

在毅行者之前，原定於10月5日舉行「圖騰跑2019」，以及10月12至13日舉行的「雷利衛徑長征2019 」，都因為社會動盪而取消。