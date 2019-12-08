【港島10K】陳家豪十年以來首PB　黃尹雋再平香港紀錄

連月來多個本地長跑賽取消，猶幸「港島10公里賽2019」今日（8日）早上於灣仔會議道順利鳴槍。跑手們「餓跑」已久，加上微寒加上乾燥天氣有行跑手發揮，黃尹雋繼10月以30分51秒打破塵封15年的香港10公里紀錄後，再次跑出平紀錄成績封王，更難得是「長青樹」陳家豪時隔十年終於再破個人最佳時間，以30分57秒跑出個人里程新一頁。

是次比賽陳家豪以30分57秒衝線，僅以6秒之差敗予黃尹雋，但成績足以刷新其十年前創下的紀錄。「非常滿意（今次表現）。能夠打破自己10年前創下的紀錄，證明半年以來的訓練沒有白費。



本身預計自己能以31分20秒完成賽事，不過天公造美，加上與黃尹雋『拍住跑』更有動力，締造了這個PB。」首次征戰這路段的家豪表示，賽道並非想像般適合自己：「路段有少少上落斜的位置，去程亦有些風，有一段路未知是否因多車經過，路面較凹凸不平，不過整體仍算『好跑』。」

陳家豪（後）僅以6秒之差敗予黃尹雋。（潘思維攝）

黃尹雋同樣表示成績比自己預期為好。「因為下星期要參加馬拉松，故今次希望以賽代訓，沒想到能造出與PB一樣的時間，反映了自己的發揮頗為穩定。」前半段跑手需要上斜，且東區走廊一段相當大風，故仍對其發揮有所影響。「前半段我主要與家豪『拍住跑』，自己稍微落後，但後半段加速成功拉開距離，但自己知道一減漫就會被趕過。」對於下星期（15日）在日本舉行的防府讀賣馬拉松，他希望自己能在2小時20分內完成比賽。

黃尹雋和陳家豪分奪冠亞軍，季軍選手是勞証顯。女子組方面，總冠軍則由先進1組的Jennings Caitriona Margaret 以36分25秒奪得，羅映潮與黃卓寧分列亞季。