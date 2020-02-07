【武漢肺炎】運動抗疫留意訓練強度　免墮免疫系統空窗期

武漢肺炎，全城抗疫，除了戴口罩、勤洗手，保持個人及公共衛生，強身健體同樣重要。不過，這段時間做運動也要加倍小心，強度太高、時間太長、次數太密，隨時適得其反，影響免疫系統，令身體易被細菌病毒入侵。

這段日子應否外出跑步或運動，成為跑友間的話題。事實上，完全停止運動絕非好事，肌力和心肺功能都有影響，香港浸會大學體育及運動學系副教授雷雄德解釋：「就一般人而言，停止訓練6至7星期，肌肉肯定流失，De-training Effect不止限於精英運動員，普羅大眾亦要注意。」

適量運動能促進我們的免疫系統運作，但強度太言小心適得其反。（Getty Images）

研究指出，適量運動有效促進免疫系統的細胞運作，對抗細菌和病毒，但大家要小心調整訓練強度，否則免疫系統將出現3至72小時「空窗期」，雷雄德解釋：「運動之所以能促進健康，因為在恢復的過程中，身體會有『超額補償』（Overcompensation Effect），『畀多少少』幫助我們對抗疲勞和恢復狀態，這就是運動對免疫系統有幫助的原因。但要注意的是，『超額補償』期間，身體易有3至72小時『空窗期』，抵抗力短暫下降，所以精英運動員特別容易感冒。」所謂高強度，雷雄德指，七至八成以上的就算是劇烈運動，所以一般適量運動（強度七成以下）大致沒有問題，「但大家要注意運動後的恢復，飲食均衡、有充足補給和睡眠，令身體處於良好狀態」。

大家必須知道，每人身體情況不同，不能一概而論，若有疑問，應立即請教醫生或專業人士意見。肺炎期間亦要注意衛生，減少外出，若真的要去跑步，請注意個人及公共衛生，避免人群聚集，並了解相關風險，也可參考以下事項，再考慮應否外出。