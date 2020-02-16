【01齊跑．Kimmy】疫情改變跑步生活　能夠率性地跑原來是種幸福

最近日子，看到每日的新聞、社會的環境，負能量爆燈，上班之餘又要忙於四處搶口罩，身心疲累！ 然後身體又不適，因此自我隔離閉關了一段日子。 終於……前幾天感覺好了一點，便落街試腳。 （編按：本文為Kimmy投稿，由《01體育》編輯）

準備出發之時，我突然在家大門前認真想起一個問題：「戴口罩跑？還是不戴口罩跑呢？」

這個問題擾攘了我好一會兒......網上不少文章都提及，戴口罩跑步時，口罩被汗水弄濕了便會減低功效，但是我最後還是認為「有總好過無」吧，便決定試一試，第一次戴上口罩，然後以一種輕鬆的心情來跑，去到空曠地方才拉下來抖抖氣。幸好小妹家靠近海傍，清早或是傍晚時人流不會太多。跑完步之後也盡快回家，立即消毒，也避免着涼。

雖然成功跑步，但其實我的訓練模式和安排都必須有點改變，暫時除了以低強度訓練為主，免得跑度過大而引致免疫力下降外。亦為要減少聚會導致交叉感染的機會，現時無可奈何地要「自私跑」，約腳跑步留待疫情解決之後再續吧。

出門前突然想起，戴不戴口罩跑呢？

無論跑步場上想以什麼作目標，增強免疫力大概都是當下最重要的課題；然而即使落街跑步次數大少，日子還是要過，運動場封了，大部分比賽也取消，閒時便在家便做體能。而且未來日子目標的比賽要跑，持續訓練是必需的。老土地講句:「付出了便不要輕易放棄。」沒有人流稀少的地方？那便嘗試四點起床跑步吧。沒有運動場衝圈？不如又找個斜坡衝衝看。沒有儲物櫃存包？商場也有儲物櫃呢！沒有伴一起跑？ 跑步從來都可以是一個人的浪漫嘛。

希望跑友們都可以盡快回復正常生活吧。

這段日子最大的感觸，是原來可以隨時隨地跑已是種幸福。早前本來我計劃好的高雄馬拉松，亦因為疫情而泡湯，只好祈求這場仗快點完結，跑友們回復正常生活，無憂無慮地大跑盡跑，往後的海外馬比賽亦能順利出戰。

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