【體物寫志】十年前的偏鋒跑鞋　今日成為性能與時尚兼備的代名詞

近年Urban Outdoor風格崛起，向來標榜在極端環境中展現性能的越野跑品牌，在這個後Chunky Sneakers的時代，亦成為潮流界新寵。無論是實力行先的越野跑比賽，還是跟潮流單位的聯乘話題，都可看到越野跑鞋的相關企劃；尤其是Hoka One One的風頭更是一時無兩，它們與紐約時尚名店Opening Ceremony的聯乘鞋款在本周已於香港上架，及至香港其中一個最有代表性的山賽HK100，近日亦在社交網站分享了一組統計數字，力證現今潮流，由山野走到都市都離不開Hoka One One的身影。

行山避疫成為熱潮，大自然山野跟港人的日常生活變得前所未有的接近，本身這件事的性質絕對百利無害，令人側目的，純粹是那些缺乏公德心亦不尊重山野的行為；但正因為這樣的時代背景，其實亦不失為一些山系新手透過Urban Outdoor這種時尚與買物風潮中，作為接觸山野生活的契機。Hoka One One正是當今一個跨越了山界與潮流界的品牌，更難能可貴的，是它的性能並未希隨著時尚的考量而減退，真正上得山、亦出得街。

HK100在社交網站分享了一組統計數字。（網上截圖）

作為香港其中一個最有代表性的山賽，HK100最近在其社交網站分享了一組統計數字，發現今年近2000名參賽的越野跑手中，有554名跑手都是穿著Hoka One One上線，相對於緊接其後的Salomon和North Face，這類有點歷史的品牌都要多一倍以上。尤其要知道，HK100作一個可爭取UTMB參賽分數的賽事，能夠得到大量富實力的跑手認同作為參賽跑鞋，確實是這個創立於2010年的「偏鋒品牌」終於成為主流的有力證據。

Hoka One One與Opening Ceremony聯乘，走出了純粹運動性能的領域。（品牌圖片）

稱之為「偏鋒」絕不誇張，Hoka One One其實並非如字面般以英語發音作「Hoka溫溫」，它其實是一句毛利語，讀作「Ho~Ka O~Ne O~Ne」，取其意思，形容創辦人越野跑手Nicolas Mermoud和Jean-Luc Diard所製作的跑鞋有「飛越大地」般性能。但如何才算「飛一般」的跑感呢？

正是它於十年前，一個主流品牌都力推更薄更靈活中底的年代，反其道地研發出一款誇張地厚底的跑鞋，顛覆了傳統跑鞋設計思維，以取得絕佳緩震之餘，又要找到穩定與輕巧的平衡；經歷了早期被質疑「鬆糕鞋」般設計，穿來跑山會受很容易受傷的時期，到現在成為跑手的主流選項，固然是個里程碑。隨着這兩年進一步得到不同潮流單位的聯乘合作，才是機能跑鞋真正融入生活日常的見證。

CLIFTON 3 Opening Ceremony WTRB（品牌圖片）

+ 4 + 3 + 2

繼去年Hoka One One與鈴木大器（Daiki Suzuki）主理的Engineered Garments合作，推出聯乘版本的BONDI B和TOR ULTRA HI之後；這個品牌本周在潮流領域續有新作，就是跟紐約時尚名所Opening Ceremony聯乘推出的CLIFTON 3。單講跑鞋設計，它將搭載Mete-Rocker弧形厚中底的CLIFTON，換上皮革與網布物料，取代原有運動向的無縫網布結構，以營造當前流行90年代運動時尚的觀感。

然而這個企劃更具意義的潛台詞，卻是關係到Opening Ceremony本身在時裝界的位置上，作為一家以挑選引薦新設計師品牌的名所，過去引入過的，有如AlexanderWang、Alexandre Herchcovitch、Proenza Schouler等時裝品牌，今回受到點名的，卻竟然是越野跑品Hoka One One，意味着山系鞋履在這個時代的普及度，再不會局限於往日純粹的山野裝束，而是一種性能與時尚兼備的Urban Outdoor風格。