【新冠肺炎】北極馬拉松因疫情取消　徐志堅盼明年再戰

香港長跑好手徐志堅去年首次「遠征北極」，卻因為天氣問題，比賽移師到「地表至北」的城市朗伊爾城。縱使他以3小時01分43秒贏得冠軍，但始終未算踏足意義上的北極，征途還是美中不足。 正當徐志堅希望於4月13日再次參加「富衛北極馬拉松」卻因新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情，連北極馬拉松都要取消，苦練多時但求突破的計劃只能押後。

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去年4月，徐志堅以3小時01分43秒於北極馬拉松封王。單看數字，對這名香港頂級跑手來說，不算特別亮麗，但在極地環境作賽，身體負擔極大，他說：「比賽日的氣溫都在冰點左右徘徊，但步伐中只要有寒風吹過，鼻頭這類衣物遮擋不了的地方，痛得像被火燒；但是我又決定只穿一件短袖跑Tee上線，原因是穿太多，身體跑熱了便更容易流汗，汗蒸後結成冰，所以我不能讓自己出太多汗。北極的比賽，可說是我跑步生涯中，其中一場最辛苦的馬拉松。」

徐志堅是去年「北極馬拉松」的冠軍。（富衛保險提供）

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雖說是「北極」馬拉松，然而去年因為天氣問題，無法按計劃在「北極的冰面」上舉行，賽前突然移師北緯78度15分的挪威最北邊境土地、斯瓦爾巴德群島的首府朗伊爾城。意義上尚未真正踏足北極，面對的環境經已如此嚴峻，當賽道真正如期在放到攝氏瑰下20、30度的冰面上舉行的話，當中的難度之急增不難想像。

徐志堅形容，在朗伊爾城的比賽雖然寒冷，但總算在「地上」走動，變成被雪覆蓋的冰面上跑馬拉松，大概可以幻想成在一片寒冷的沙灘跑42.195公里，雙腳陷進雪中，而且冰面很滑，每一步都像滑着跑。為爭衛冕，近月徐志堅特意安排沙灘訓練，盡量模擬北極環境。萬事俱備，可惜今年賽事再次受阻。

當下徐志堅只希望按計劃維持訓練，明年有機會的話便再次參賽。（黃寶瑩攝）

今日（3月18日）賽會宣布，2020年比賽因為武漢肺炎而取消。徐志堅直言心情失落，畢竟非常期待賽事，卻又明白必須將健康與安全放於首位。當下他只好繼續裝備自己，按計劃維持訓練，希望明年再有機會參加這場全球「最Cool」馬拉松，真正完成人生壯舉。

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