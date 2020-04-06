全城Stay Home，有跑友到青山公路練跑被攝入鏡頭，遭受網絡公審。應否路跑見仁見智，但「跑步機」就成為近日熱門搜尋。 跑慣街未必適應跑機，尤其跑街跑得快，跑機隨時失足跌倒。這是真人真事，絕無誇張。

1） 跑步機配速≠自身配速

跑步速度是「步頻X步距」，但這條跑手熟悉的公式，在跑步機上不算正確。

我們用控制板調節跑步機配速，但它並非計算跑手跑得多快，而是計算跑步帶的轉動速度。跑手能夠配合運輸帶轉動的話，就算在跑步機上跳，都是相關配速，所以機上顯示的數字只供參考。

這部摺合跑步機是iRunner出品，可直立擺放。（fitboxx圖片）

2）路跑跑得快 機上可跌倒

某次跑會之間比拚，以跑步機限時鬥里數，我們派出10公里「Sub 40」的隊友出賽，但他落地和後蹬太大力，跑步帶都被他扯後，身體亦過度前傾，險些仆倒，可見路跑跑得快，踏上跑步機都要適應。

一般建議先把配速調節到時速7公里，這是不該用扶手的慢跑速度，適應後才加速。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

3）最適合練節奏跑

跑步機是節奏跑和變速跑的好幫手，畢竟街上途人和紅綠燈，都會影響跑手節奏。跑步帶按指定速度轉動，沒有以上問題，輸入目標配速就可以練節奏跑，如果調校到「每3分鐘快+每2分鐘慢」，就可練變速跑。

「我為何會有拇趾外翻？」－－關於拇趾外翻的18件事：

+ 14 + 13 + 12

4）選跑步機不是愈細愈好

想在家中添置跑步機，以香港地的納米樓來說，體積細小的款式自是首選。

可是，細不一定好。

跑步帶太短太短的話，步距因而受限，略為跟不上帶子轉動，愈跑愈後易失足。另外，跑步時，身體難免少許左右擺動，若果抹汗或查看手機，搖擺幅度更大，但要記住，跑步帶轉動速度不減，如果帶子太窄就容易踏到帶外，隨時跌倒扭傷。

其他家居健身文章：

【健身】做家務練深蹲 WFH都可以瘦腿練臀︱在家健身系列．M教室

【健身．M教室】家居物品做健身器材 體能訓練不用鬥快只求精準

今次推介的跑步機有語音導航、三段斜度、心率計和旋鈕速度調控。（資料圖片）

承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」已在IOS及Android登場！立刻按此下載「齊動 LetZ Goal」，登記成為「齊動跑手」，綁Device、Sync數據，將運動里數變獎賞！