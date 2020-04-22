【山系】行山必備Ciele帽子　今年要知的加拿大品牌︱體物寫志

世界因為互聯網而進入「部落化」年代，未來或許進一步「碎片化」，做得夠「專」，就是未來發展的關鍵。 加拿大品牌Ciele近年在行山和跑步界別興起，或許就是「部落化」的好例子，作為一個跑步與山系品牌，他們卻只將心思花在「帽子」這種產品的設計和開發上。

近日在香港山野，不難見到「Ciele」帽子。Ciele是加拿大的跑步/山系品牌，但品牌理念只針對與跑步看似最無關的「帽子」設計；近期推出跑步Tee系列，但只屬副線，品牌未有改變「專注做帽」的方針。這種理念可從兩名創辦人Jeremy Bresnen和Mike Giles的工作體驗說起。

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兩位創辦人Jeremy Bresnen和Mike Giles認為滑板跟跑步/跑山的性質其實很相似。（網上圖片）

跑步又關踩板事？

「就算是國際知名擁有最高技術的運動品牌，都從不會花太多心思開發跑步帽。」Jeremy Bresnen和Mike Giles曾經說過。他們認為坊間品牌都忽略帽子這一環，但無論越野跑或城市日、夜跑也好，帽子都有助跑手衡溫散熱，也有保護作用。有的品牌將製作其他產品的剩餘物料和技術應用到帽子，但又過份強調「技術」環節，缺少了設計玩味。

Ciele的跑山帽除了「技術」環節， 亦要求一份設計感的「玩味」。（品牌圖片）

Ciele山系帽系列，按圖放大：

+ 53 + 52 + 51

Jeremy Bresnen和Mike Giles擁有滑板品牌的工作經驗，他們認為滑板跟跑步/跑山很相似，兩者都是個人運動，但「跑的社群」比滑板更開放，只要肯參與，就已經「好有型」，於是他們嘗試將過去應用於滑板的設計細節應用到跑步。

再簡單一點解釋，就是要跑步帽穿戴起來時不是純粹一件「功能產品」，而是有街頭運動型格之餘，又可令由頂級超馬跑手至普羅行山客都會滿意。

後來二人讀過企業家David Hansson的著作《REWORK》，認為創立品牌時，與其煩惱於如何跟對手競爭，不如專注在一個簡單卻有效的領域。於是他們走出滑板這個「Comfort Zone」，創立一個專注做好帽子的跑步品牌。

跑山帽的必須條件

先從功能層面看，Ciele除了創立時主打的Cap帽，亦開發不同種類的漁夫帽和Visor系列，針對不同類型的跑手和行山客需要。但總括而言，品牌的跑山帽還要做到一些既有條件。

物料方面，一定要輕巧、快乾、防曬和反光同時並存，日間阻擋陽光與高溫，晚上則靠反光辨識度保障安全。因此Ciele的跑山帽都使用100%廢料循環物料改造的COOLwick纖維，輕巧之餘亦有UPF40以上的防曬功能。

整頂帽子柔軟可折疊，在儲物空間有限的野外或比賽場合，非常重要。配上反光部件後，帽子只重61克。種種因素都令Ciele跑山帽既環保又實用。

專門針對跑手需要製作的帽子，路跑、跑山都適合。（品牌圖片）

至於外觀，Ciele擅於拼搭不同顏色和物料，營造視覺豐富的街頭運動風格。品牌亦不時推出限定商品，令一件山系商品都變得充滿話題。簡單分類的話，可以分為永恆系列、季度系列和限量系列。

永恆系列就是不斷生產的款式，顏色較難過時。季度系列則玩味較重，按當季潮流拼搭特別的顏色和帽形，甚至每款都有獨特的名字，予人驚喜。限量系列則只會生產一次，賣完即止，例如今年Ciele的限量系列就以東京、波士頓、倫敦、柏林和紐約5大馬拉松作主題。

雖然今年的5大馬拉松至今都未有一個稱得上「圓滿」舉行，依然無阻系列的吸引力，首推的「東京版」一出就已經瘋狂搶購。隨着近日更多香港商店引入，對Ciele有興趣的山友與跑手都不用再局限於網購，平日不妨留意一下。

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