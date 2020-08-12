露營行山︱自備山系餐具　讓環保貫徹野外與生活日常︱體物寫志

肺炎疫情已經持續了數月，種種口罩令、禁晚市堂食令等等，早已成為香港人的日常；早前港府更將禁堂食令延長至下周，堂食因人數限制亦座位有限，叫外賣是親自下廚之外，最便利的選擇。 根據環保署於2018年的統計數字，香港人每日平均棄置的塑膠餐具，本身已達2,700萬件之多，現今加上疫情下的外賣現況，每日消耗的即棄型餐具數量肯定更加驚人。但其實即使沒有疫情的出現，「走塑」生活本身就是值得鼓勵環保、衛生習慣，坊間一些山系餐具，除了應付戶外環境的需要外，其便攜易潔的特性，亦十分適合工作等生活環境中使用。倒不如就襯這個機會入手合適的山系餐具，讓這種山野日常變成生活環節，培養外賣時「走餐具」的習慣吧。

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8件「走塑」山系餐具：（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

UCO Gear 叉匙套裝

單獨用、組合用，兩件餐具已有齊三種功能。（網上圖片）

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美國品牌UCO Gear自1971年創立以來，專門製作餐具、燈具、炊具等山系小物，對於受戶外局限環境下便用的小物製作素有心得，發揮最小裝備的最大用途；例如其餐叉、湯匙套裝，湯匙旁附上鋸齒刀，令兩件餐具已有齊三種功能。餐叉及湯匙之間又可以組合，按照容器的形狀調整長度使用。

作為美國品牌，物料上它亦通過得到美國食品藥物管理局（FDA）認證，不含酚甲烷（BPA）這種內分泌干擾素，其餐具與食物容器亦可放入微波爐加熱使用，明顯考慮到從野外回到城市的日常使用要求，平日上班日常中攜帶使用亦十分適合。

UCO Gear 三合一餐具組合

餐具容器一體的套裝，設計時已經考慮好整體的細節，容器上擁有繫緊「叉匙」的位置。（網上圖片）

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如果餐具還是不足夠的話，UCO Gear還製作有餐具容器一體的套裝，物料上大致跟前述餐具相同，獨增加了75%竹纖維製作的版本，減少難以分解的非天然材料使用量；三合一餐具組合最方便的地方，是設計時已經考慮好整體的細節，容器上擁有繫緊「叉匙」的位置，在野外時不用額外考慮存放空間，亦可減低從背囊中搜索的難度；回到城市，此套裝亦可放入微波爐加熱使用，同樣戶外與室內通用。

UCO Gear 三合一刀叉匙

「三合一刀叉匙」應該就是開始「走塑」習慣的最低下限。（網上圖片）

+ 8 + 7 + 6

如果實在不想隨身帶上太多小物，卻又有心嘗試「走塑」的話，那麼UCO Gear的「三合一刀叉匙」應該就是「最低下限」。一件15克重量的小物，頭尾分別是餐叉及湯匙，而在餐叉一側亦設有鋸齒，可作餐刀使用，無疑是有少許割損咀角的風險，但作為一件濃縮用途的山系餐具，一件裝備可作3種用途還想怎樣？事實上這件「三合一刀叉匙」確實極方便收納，用作露營等野外活動時的物資亦很方便，不佔太多空間，長置於背囊以至日常工作環境中備用皆非常合適。

MSR 鈦金屬叉匙套裝

MSR的鈦金屬叉匙很老派，但很實用。（網上圖片）

疫情關係，港人對衛生的要求亦相應地提高，便於清理的金屬製山系餐具始終有吸引力。1969年創立的美國戶外品牌Mountain Safety Research（MSR），其製作的「鈦金屬叉匙套裝」雖然比較老派，卻勝在穩健實用，連繫上餐具的部件都是金屬製的纜圈，即易清洗亦肯定堅固耐用，這種要求在原始的山野環境中十分重要。

CHUMS 刀叉匙套裝

CHUMS的出品總是玩味十足。（網上圖片）

受不了MSR的「老派」風格，類似的山系金屬餐具還有日本品牌CHUMS的選項，及至其不銹鋼製的刀叉匙套裝亦貫徹了品牌產品的輕鬆玩味風格，繩孔位置以Booby Bird造型製作，造型十分得體；獨餐具之間的收納細節不足，野外環境中較容易丟失，需要額外以扣子、繩子繫上，收納的小布袋亦較易弄髒。但平衡了實用與可愛的設計造型後，還是有一定吸引力的。

mont-bell 摺合式木筷

mont-bell連筷子這種小物亦考慮周到。（網上圖片）

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香港華人的飲食習慣不能缺少筷子，這方面就只有靠日本品牌的出品；mont-bell的產品向來都為本地山系愛好者所喜愛，主要是日系的設計更能貼合亞洲人的需求，連筷子這種小物亦考慮周到；mont-bell的摺合式木筷以鋁合金及黑檀木製作，實用之外，大地色系的黑檀木在自然環境中亦毫無違和感；此外木製的筷子頭部件，亦可倒插回合金屬筷子身內存放，更加衛生。

snow peak 摺合式竹筷

「山界LV」snow peak，小至一雙竹筷亦能贏在物料上的細節品味。（網上圖片）

講到與金屬有關的山系品牌，就不得不提有「山界LV」之稱的snow peak。創辦人山井幸雄（Yukio Yamai）在1958年成立品牌前，是一名金屬批發商，對金屬有獨到的認識，小至一雙竹筷，亦能贏在這種物料上的細節品味；snow peak的摺合式竹筷以不銹鋼及竹製成，由筷子套至竹筷的色澤上都要求合乎自然色系，竹筷的部件亦可完整放入不銹鋼筷子身內存放，雖然價錢上相對貴一點，但作為每天都使用的日常小裝備的話，亦不算過份。

snow peak 鈦金屬杯

除了筷子、刀叉、餐匙之外，杯子可算是最常用的飲食器具。鈦金屬杯子向來都是SnowPeak Fans最基本要有的招牌商品，這種金屬不但輕巧，而且易於清潔，以300毫升版本為例，只重92克。無論在野外露營的慢活中，享受家人好友聊天的時光，還是在辦公室工作中忙裏偷閑，休息時好好地喝一杯飲料，總能為生活中帶來一點小確幸的感覺。

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